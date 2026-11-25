25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Березовского района ограничил молодого человека в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх на три года. Таким образом был сделан первый шаг в его спасении от игровой зависимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.



О зависимости молодого мужчины его мать узнала случайно - на домашний адрес пришло уведомление об уплате налога на выигрыш в азартных играх на сумму 12 тыс. рублей. Позже выяснилось, что молодой человек проиграл и выплаты, связанные с рождением ребенка, о чем матери стало известно от невестки.



По данным Мониторингового центра по игорному бизнесу, за мужчиной зарегистрировано шесть игровых счетов. С июля 2024 года по сентябрь 2026 года он совершил 2550 игровых операций со ставками до 3 тыс. рублей. В мае 2026 года только в одном онлайн-казино за два дня было сделано 26 операций на общую сумму 15 700 рублей.



Сам молодой человек в суде не отрицал: из-за зависимости от азартных игр он действительно ставит себя и свою семью в тяжелое материальное положение. Проигранное пособие супруге он до сих пор не вернул, налог помогла оплатить мать.



Прокурор просил ограничить сына заявительницы в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх. В судебном заседании требование он поддержал. Мать также настаивала на удовлетворении заявления, а сам молодой человек против ограничения не возражал.



Решение суда первой инстанции не обжаловано, не опротестовано, вступило в законную силу.



Суд обращает внимание, что законодательство предусматривает возможность ограничения в участии в азартных играх в судебном порядке для тех, кто вследствие такой зависимости ставит себя и свою семью в тяжелое материальное положение. Такая мера направлена на защиту семьи и создание условий для изменения ситуации.



Кроме того, самоограничиться от азартных игр можно, лично подав письменное заявление любому организатору азартных игр на срок от 6 месяцев до 3 лет.



К слову, с 25 ноября вступили в силу положения указа №64 от 20 февраля 2026 года "О совершенствовании лотерейной деятельности", которым внесены изменения в Положение о порядке осуществления лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь. В частности, запрещается участие в электронной мгновенной лотерее лиц, не достигших 18 лет, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх.-0-