Профилактические мероприятия по противодействию наркомании проходят в Гомельской области

Особое внимание - контролю за лицами, в том числе несовершеннолетними, допускающими потребление наркотиков, ранее судимыми за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не занятыми в экономике.
Под пристальный контроль сотрудников в эти дни попадут увеселительные заведения, места сбора молодежи, семьи, в которых наркозависимые проживают совместно с несовершеннолетними.
Созданы рабочие группы, в составе которых в том числе представители учреждений здравоохранения, образования, а также по труду и социальной защите населения.
В милиции напомнили: приобретение, хранение или сбыт наркотиков влечет за собой уголовную ответственность с максимальным сроком лишения свободы до 25 лет. "Если вам стало известно о местах сбыта и причастных к наркоторговле, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в УВД.-0-