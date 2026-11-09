Профилактические мероприятия по противодействию наркомании проходят в Гомельской области





Особое внимание - контролю за лицами, в том числе несовершеннолетними, допускающими потребление наркотиков, ранее судимыми за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не занятыми в экономике.





Под пристальный контроль сотрудников в эти дни попадут увеселительные заведения, места сбора молодежи, семьи, в которых наркозависимые проживают совместно с несовершеннолетними.





Созданы рабочие группы, в составе которых в том числе представители учреждений здравоохранения, образования, а также по труду и социальной защите населения.





В милиции напомнили: приобретение, хранение или сбыт наркотиков влечет за собой уголовную ответственность с максимальным сроком лишения свободы до 25 лет. "Если вам стало известно о местах сбыта и причастных к наркоторговле, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в УВД.-0-

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 9 по 29 ноября проходит профилактический комплекс по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе в молодежной среде. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.