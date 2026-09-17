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Профессионалы добрых дел. Как и с чьей поддержкой БОО "БлагоДарим" уже 14 лет помогает детям

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Регионы
17 сентября 2026, 11:55

Профессионалы добрых дел. Как и с чьей поддержкой БОО "БлагоДарим" уже 14 лет помогает детям

На карте Беларуси география помощи БОО "БлагоДарим" охватывает многие населенные пункты. За масштабами измеримого присутствия скрывается главное – спасенные, защищенные и продленные хрупкие детские жизни. Этот путь надежды объединение проходит совместно с социально ответственным бизнесом и тысячами неравнодушных граждан. А у истоков этой вселенной добра ее руководитель – председатель организации Андрей Иванов. 
 
"Будем с вами работать" 
 
БОО "БлагоДарим" было создано в 2012 году, когда Андрей Иванов, вдохновившись масштабным международным благотворительным форумом, понял, что созрел для собственного дела. Примерно в то же время поступил официальный запрос от администрации Московского района Минска с просьбой помочь местному детскому дому семейного типа. Направляясь по адресу в обычную минскую многоэтажку, будущий основатель даже не представлял, что за порогом его встретит огромный, шумный и счастливый мир, полный детского смеха и игрушек.
 
– Мы провели там два часа, – рассказывает руководитель. – Я вышел под огромным впечатлением. А мне еще говорят: в этом здании четыре таких детских дома семейного типа. И в доме напротив еще четыре...
Именно это живое знакомство с родителями-воспитателями и их воспитанниками окончательно определило дальнейшую миссию: в 2012 году организация была официально зарегистрирована. Название подбирал долго – весь блокнот был испещрен вариантами, пока не родилось емкое, благородное "БлагоДарим". Символично, что официальным днем рождения фонда стало 21 сентября – Всемирный день благодарности. Офис открыли в том самом Московском районе. Придя в местную администрацию, Иванов твердо пообещал: "Будем с вами работать. Я не подведу". И слово свое держит.
 
Социальные принципы 
 
Начало самостоятельного пути было сопряжено со многими вопросами: поиск офиса, создание сайта, разработка логотипа, открытие банковских счетов, запуск республиканской благотворительной телефонной линии. Около двух месяцев ушло только на то, чтобы сформировать суть благотворительных программ и проектов. Первое время было невероятно сложно. Но рядом были единомышленники – в основном близкие коллеги и знакомые Андрея, верившие в молодое предприятие. Позиция руководителя была строгой: благотворительность на таком уровне – это особое социальное предпринимательство. Если организация собирает благотворительные пожертвования, спонсорскую помощь, соответственно их осваивает, значит, она обязана по максимуму отчитаться перед каждым.
 
В отличие от некоторых фондов и общественных объединений благотворительного толка для Андрея собираемые средства под тот или иной запрос не самоцель:

– Для меня важен коэффициент полезного действия от самого процесса, насколько рационально будут вложены средства, чтобы принести максимальную пользу нашим конечным получателям – детям, оставшимся без попечения родителей в детских домах семейного типа или детям-инвалидам в домах ребенка.
 
В работе Андрей Геннадьевич сразу определил для себя нерушимые критерии:
 
– Никакого участия в грантовых заявках через иностранные посольства и никаких поступлений от международных фондов. В нашей стране достаточно людей, готовых помогать своим детям. Это подтверждают все 14 лет нашей работы. А еще финансовая честность. Мы наращивали обороты постепенно, направляя каждую возможную копейку на детские нужды.
 
Расти и помогать 
Первым масштабным проектом фонда стала инициатива "Маленькие чемпионы" партнерской программы "СВОИ" – установка домашних спортивных комплексов (шведских стенок, турников, брусьев) во всех домах семейного типа Московского района. Команда сама нашла спонсоров, рабочих и согласовала бумаги. Параллельно велась работа над созданием сайта и началась поддержка минского Дома ребенка №1. За минувшие годы программа приросла новыми проектами "Здоровье в XXI веке"; "Чужая жизнь – не мелочь"; "Житейские хлопоты" – бытовая и ремонтная помощь приемным семьям; "До свидания, лето! Здравствуй, школа!" – ежегодный сбор сирот к учебному году; "Сами" – программы социальной адаптации и подготовки подростков ко взрослой жизни; "SOS-страдание" – помощь детям с тяжелыми инвалидностями от рождения.

– Это очень непростая сфера, – признается Андрей Геннадьевич. – За это время я испытал много душевной боли и нервных потрясений, эмоциональное выгорание здесь колоссальное. Не все сотрудники организации соглашались посещать паллиативное отделение домов ребенка. Еще тяжелее было узнавать, что уходили из жизни, на первый взгляд, совершенно здоровые девочки и мальчики в детских домах семейного типа, которых ты знал, которым помогал. Но мне хотелось ощущать реальный результат своей жизни. Чтобы работа приносила пользу и моральное удовлетворение.
 
Фонд стал ежегодно наращивать объемы поддержки, и 2025-й показал абсолютный рекордный результат. Помощь становится более разносторонней и высокотехнологичной. С января по май этого года "БлагоДарим" передало медицинское оборудование и расходные медицинские материалы Слуцкому специализированному дому ребенка на сумму свыше 120 тысяч рублей, помимо этого – впервые – уникальные манекены-тренажеры для отработки навыков сердечно-легочной реанимации у младенцев.
 
– На маленьком ребенке нужно отработать движения до автоматизма, там того сердца – на два пальца, – объясняет Иванов. – Обычный человек может просто нанести травму, а манекен с электронным контроллером позволяет четко рассчитать силу и амплитуду нажатия. Медицинский персонал был в восторге!
Прозрачность на канбане 
 
Последние 6 лет география добрых дел фонда стремительно расширяется, в списке – Гродно, Гомель, Могилев, Пинск, Слуцк и другие города. Импульс дал честный разговор со спонсором, который прямо спросил: "Почему все время Минск? Есть в стране дети в регионах, которые тоже нуждаются. Почему им не помогаете?" Так фонд вышел в области. В текущем году команда плотно охватила региональные детские учреждения по спортивной тематике: ребята получили волейбольные сетки, батуты, велосипеды, скейты, мячи, гантели.
 
– Нам присылают видео, фотографии веселых, абсолютно счастливых детей – для нас это просто бальзам на душу, – делится председатель. – Что касается программы "SOS-страдание", фонд работает напрямую с администрациями домов ребенка, закрывая их конкретные медицинские нужды и глубже вникая в специ­фику сложных диагнозов.
 
Чтобы ускорить административно-организационные процессы внутри организации и навсегда уйти от неудобных таблиц Excel, банковских выписок и прочего, было принято решение создать свою CRM-систему в Битрикс24 – благотворительную, где отражались бы все взаимодействия с благотворителями, спонсорами, получателями помощи, деловыми партнерами.
  
– Нам это удалось сделать, мы использовали опыт опять же российских коллег, но начинка получилась чисто белорусская. Сегодня наша система позволяет в режиме онлайн отследить любое взаимодействие с любым партнером. Заводится так называемая карточка сделки, которая двигается поэтапно по канбану. Карточка не закроется до тех пор, пока фонд не отчитается перед спонсором. К сделке прикрепляются скан-копии накладных и официальный отчет организации-получателя. Система сама контролирует дедлайны и предупреждает сотрудников о сроках. Мы не стоим на месте, думаем, как подключить телефонию и сделать автоматический обмен почтовыми сообщениями с нашими спонсорами. Для меня отчетность и прозрачность на первом месте с первого дня, я прагматичный человек, – подчеркивает руководитель.

Репутация как знак качества 
За годы работы состоялись сотни встреч и поездок, знакомств с руководителями предприятий частного сектора, лидерами крупного бизнеса и госслужащими, что вылилось в плодотворное сотрудничество. Сегодня люди, которые полностью разделяют миссию фонда, без лишних звонков сами заходят на сайт, скачивают договор безвозмездной спонсорской помощи, оформляют его и перечисляют средства. Такое отношение говорит о высоком уровне доверия.
 
– Мы изначально нацелены на долгосрочное сотрудничество, – подводит итог Андрей Геннадьевич Иванов. – В мире, где даже не каждый близкий родственник поможет справиться с финансовой бедой, просить выделить средства у незнакомого человека – сложная задача. Нужно не просто уметь подобрать верные слова, но и иметь безупречную репутацию. Для нашей немногочисленной команды, занимающейся тихой офисной работой, за которой скрываются порой десятки тысяч писем, отправленных спонсорам, тысячи звонков руководителям, сотни встреч, поездок, – это дело чести, что дороже любых денег.
 
Отдельно Андрей Иванов отмечает родителей-воспитателей в домах семейного типа, которые выкладываются на 150%, окружая заботой и любовью мальчиков и девочек. И, конечно, руководителей различного уровня системы учреждений здравоохранения и образования – профессионалов с большой буквы, фанатов своего дела, принимающих проблемы детей как собственные.
 
– На таких людях и держится страна, – уверен председатель фонда. – А мы, "БлагоДарим", будем продолжать дарить надежду тем, кто в ней нуждается больше всего, и эта большая, общая история добра продолжается прямо сейчас.

 
"SOS-страдание" 
 
Программа "SOS-страдание", запущенная БОО "БлагоДарим" в 2014 году, направлена на системное повышение качества жизни и поддержку детей с особенностями психофизического развития и тяжелыми врожденными пороками. Инициатива, изначально объединившая бизнес-сообщество вокруг столичных детских домов и специализированных интернатов, сегодня охватывает заботой около 400 воспитанников госструктур. Фонд помогает самым уязвимым ребятам, включая лежачих детей со множественными патологиями, остро нуждающихся в непрерывном уходе и внимании. В 2021 году проект вышел на республиканский уровень: по запросу региональных спонсоров помощь фонда распространилась на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области.
Проект "Живи, малыш!" программы "SOS-страдание": манекены-тренажеры для отработки навыков сердечно-легочной реанимации у младенцев, подъемные системы для перемещения тяжелобольных детей, кресла-коляски для больных ДЦП, приспособления для купания тех малышей, которых нельзя поднимать, а еще – гастростомы, отсасыватели, кислородные концентраторы, пульсоксиометры, вертикализаторы, противопролежневые матрасы, иное медоборудование… За пять лет в специализированные учреждения здравоохранения переданы товары и расходные материалы медицинского назначения на сумму, превышающую 470 тыс. рублей. А вся помощь превысила 1 млн 200 тыс. рублей. И эти цифры растут с каждым днем.
 
"САМИ" 
 

В центре внимания – социализация и адаптация детей-сирот к самостоятельной жизни после интернатов. В ее основе лежит специальная образовательная технология, помогающая ребятам через проекты "Сиротская мечта", "Познавайка" и "Игры разума" учиться ставить цели, планировать будущее, выбирать профессию и брать ответственность за свои поступки. Особое внимание уделяется выпускникам старше 18 лет: фонд оказывает им юридическую, финансовую, имущественную и консультационную поддержку на старте независимого пути. Проект реализуется в тесном партнерстве с государственными органами и крупными бизнес-компаниями Беларуси.
 
"СВОИ" 
  
Программа призвана поддержать детей-сирот, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях, а также в детских домах семейного типа (их в Беларуси уже более 200). Через целевые проекты ("Маленькие чемпионы", "Здоровье в XXI веке", "Житейские хлопоты", "До свидания, лето! Здравствуй, школа!") фонд помогает сотням ребят, получившим шанс расти в заботливом окружении, адаптироваться к нормальной жизни. Инициатива доказывает, что чужих детей не бывает, а чуткое внимание общества помогает им забыть о прошлом. Проект объединяет белорусов ради одной общей цели — дать каждому ребенку почувствовать себя своим.

 
 
Ольга ПРОЛЮК, фото из архива организации 
     


      
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