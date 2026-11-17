В юго-западном регионе особое внимание уделяют развитию инфраструктуры в сфере образования. В частности, в ноябре этого года в Бресте открыли детский сад на 190 мест с бассейном. Еще одно дошкольное учреждение образования на 280 мест в Барановичах намечено сдать в эксплуатацию до конца года.





"Сформировали определенный задел на будущее. В результате в следующем году сеть учреждений пополнится средней школой на 1020 мест и детским садом на 190 мест в областном центре, школой-садом на 471 место в Брестском районе. В стадии проектирования объекты в Малорите, Иваново, Березе, деревне Большая Турна Каменецкого района, агрогородке Ольшаны Столинского района", - рассказал Михаил Баценко.

В Брестской области для обновления учебной базы закуплены 13 компьютерных классов для школ, 38 классов и 40 мультибордов для колледжей, учебный класс станков с ЧПУ для центра компетенций Барановичского колледжа машиностроения. Приобретено 10 учебных грузовых автомобилей МАЗ, 11 тракторов для аграрных колледжей, два комбайна - для Дрогичинского и Ивацевичского аграрных колледжей. Новомышский аграрный колледж получил тренажер - зерноуборочный комбайн, Ивацевичский и Ганцевичский аграрные колледжи - погрузчик и гусеничный экскаватор. В Брестской области для обновления учебной базы закуплены 13 компьютерных классов для школ, 38 классов и 40 мультибордов для колледжей, учебный класс станков с ЧПУ для центра компетенций Барановичского колледжа машиностроения. Приобретено 10 учебных грузовых автомобилей МАЗ, 11 тракторов для аграрных колледжей, два комбайна - для Дрогичинского и Ивацевичского аграрных колледжей. Новомышский аграрный колледж получил тренажер - зерноуборочный комбайн, Ивацевичский и Ганцевичский аграрные колледжи - погрузчик и гусеничный экскаватор.

Также на Брестчине работает уникальный центр патриотического воспитания молодежи. Там прошли обучение и отдохнули уже более 26 тыс. детей из Брестской области и других регионов Беларуси, а также свыше 1,5 тыс. учащихся из шести регионов России.-0- Также на Брестчине работает уникальный центр патриотического воспитания молодежи. Там прошли обучение и отдохнули уже более 26 тыс. детей из Брестской области и других регионов Беларуси, а также свыше 1,5 тыс. учащихся из шести регионов России.-0-





Фото Виолетты Южаковой

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для пяти районов Брестской области специалисты разрабатывают проекты по строительству и реконструкции учреждений образования. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко на заседании Брестского облисполкома с участием делегатов Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.