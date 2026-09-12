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Продукты в шаговой доступности и шоппинг в ТЦ на полдня. Довольны ли гомельчане сферой торговли

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
12 сентября 2026, 20:08

Продукты в шаговой доступности и шоппинг в ТЦ на полдня. Довольны ли гомельчане сферой торговли

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле проживает почти полмиллиона человек, в юго-восточном регионе - свыше 1,3 млн. Жители областного центра поделились с корреспондентом БЕЛТА мнением о том, довольны или они созданными условиями в своем городе: достаточно ли магазинов и торговых центров, комфортно ли обслуживание.

Комплексное республиканское социологическое исследование провел Институт социологии НАН Беларуси. На днях презентована первая часть результатов социсследования. Этот блок отражает аналитику по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. 
Один из вопросов, который задавали респондентам: удовлетворены ли они созданными условиями для жизни в своем населенном пункте. В частности, работой объектов торговли. Согласно результатам, 89,7% белорусов удовлетворены, лишь 10,2% - нет, а менее 2% воздержались от ответа.

По данным главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома, в юго-восточном регионе работают около 15,8 тыс. торговых объектов, 3,3 тыс. объектов общественного питания и более 100 торговых центров. За этими цифрами - более 43 тыс. специалистов, которые обеспечивают жителей всем необходимым. 
Специалисты акцентировали: торговля всегда была и остается одной из важнейших сфер экономики, которая во многом определяет уровень жизни людей. Доступность товаров, комфорт повседневной жизни, настроение и уверенность населения в завтрашнем дне - в прямой зависимости от стабильной и эффективной работы этого сегмента.

Торговая отрасль в регионе развивается стремительными темпами: открываются новые торговые объекты, рестораны и кафе, внедряются цифровые технологии и современные сервисы, постоянно расширяется ассортимент товаров, совершенствуются формы обслуживания. При этом неизменным остается главное - внимание к человеку и его потребностям.

Сегодня на витринах магазинов всегда есть широкий выбор товаров, а жители региона получают качественный сервис.
Гомельчанка Ольга Турбал сейчас рассуждает с позиции покупателя, хоть и сама в 1980-е работала в сфере торговли. За эти десятилетия на ее глазах произошли разительные перемены. "С той эпохи, когда сметану продавали на розлив, а молоко в картонных треугольниках, прошло не так уж много времени. А изменилось буквально все: от наполненности витрин и выкладки товаров до организации самого процесса торговли, средств расчета и др. В наши дни у отдела с молочкой иногда приходится постоять и подумать, что же выбрать из представленного ассортимента: несколько видов сметаны, молока и того же кефира, не говоря про многообразие сыров. Ни в чем нет дефицита. Всегда в наличии - свежайшая выпечка, мясные полуфабрикаты, овощи и фрукты. Есть и фермерские продукты. Это в 1990-х мы все любили черный байховый чай в упаковке со слоном, а сейчас можно растеряться у витрин с коробочками и баночками. Это время изобилия, про дефицитные годы все уже благополучно забыли", - подчеркивает гомельчанка.

Женщина отмечает, что, расширяя ассортимент продукции, предприятия-производители сохраняют рецептуры советского периода, подтверждая высокое качество товаров. "Наши дети и внуки сегодня могут ощутить вкус того самого "копеечного" мороженого, которое мы так любили в своей молодости. При этом в холодильных витринах - море мороженого", - указывает она на тенденции.
"Я прекрасно помню тот период, когда приходилось отоваривать сапожки ребенку по талонам, а еще и в очереди отстоять, рискуя услышать, что размер закончился и оказаться без ничего. К счастью, сегодня такой проблемы нет. Это касается и бытовой техники, и мебели. Пришел в магазин, выбрал подходящую по критерию цена-качество микроволновку, телевизор или стиральную машину и в тот же день можешь пользоваться. Такой расклад не может не радовать", - подчеркнула представительница старшего поколения.

Кристина и Владимир также живут в Гомеле и воспитывают двоих детей. Пережили не один ремонт, и всегда находили все необходимое в своем городе. "Здесь у нас огромное число торговых центров и магазинов, в том числе строительных. Торговля развита достаточно хорошо. Есть разные брендовые сети со своим стилем и особенностями, кулинарией, которая при нехватке времени очень выручает "быстрыми блюдами", - поделились супруги.
"Есть все, что необходимо для жизни. В выходной можно выбраться в крупный торговый центр на шоппинг, по большому счету - даже прогулку на полдня. Всегда можно купить все необходимое для себя и детей. Конечно, малыши быстро растут, но никогда не было проблемы подготовить их к сезону. А после или между точками шоппинга перекусить на фудкорте и развлечь ребенка в детской комнате", - подмечают важные моменты молодые родители.

Супруги также отмечают большой выбор продовольственных и продуктовых маркетов. "Важно, что, развивая большие торговые сети, сохраняются и магазины шаговой доступности. Например, приготовили драники и вдруг обнаружили, что сметана закончилась - спустились во двор, купили в магазинчике рядом. А сейчас иногда и выходить из дома не надо - можно заказать продукты с доставкой на дом через мобильное приложение", - приводит примеры из реальной жизни Кристина.
Первую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске. Социсследование проводил в июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Были изучены различные аспекты социального самочувствия жителей страны. Опрошено более 2 тыс. респондентов, которые представляют все регионы Беларуси. В исследовании приняли участие и мужчины, и женщины, люди семейные и несемейные, с разным уровнем образования. Выборочная совокупность репрезентирует население всей страны.-0-

Фото Марины Васильевой
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