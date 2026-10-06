6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные исполнительные комитеты и Минский городской комитет проведут 10 октября прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
С 9.00 до 12.00 телефонные линии проведут:
- председатель Минского горисполкома Владимир Евгеньевич Кухарев (80172224444);
- заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Анатольевич Рафалович (80162269926);
- заместитель председателя Витебского облисполкома Алексей Владимирович Гуйда (80212222222);
- заместитель председателя Гомельского облисполкома Ксения Александровна Пантюхова (80232331237);
- заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Владимировна Прудникова-Кирпиченок (80222501869);
- управляющий делами Гродненского облисполкома Иван Иванович Курман (80152735644);
- председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая (80175004160).-0-
Регионы
06 октября 2026, 19:14
Прямые телефонные линии проведут 10 октября облисполкомы и Мингорисполком
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