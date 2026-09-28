Прививочная кампания против гриппа проходит в поликлиниках столицы

Как отметила главный врач поликлиники Ирина Пашуто, сентябрь - не только прекрасный осенний месяц, но и время подготовки к сезонному росту заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. "Чтобы защитить себя и снизить риск тяжелого течения гриппа, необходимо соблюдать элементарные санитарные нормы: чаще мыть руки с мылом, протирать поверхности дома и на работе, избегать мест массового скопления людей и меньше контактировать с теми, кто уже заболел. Но самое главное - это, конечно, вакцинация", - рассказала она.
По словам главного врача, в этом году вакцинацию начали в особенно подходящее время: погода пока достаточно теплая, а заболевших не так много, а значит, у людей есть возможность сформировать иммунитет до сезонного подъема заболеваемости.
В поликлинике желающие могут бесплатно привиться российской вакциной "Гриппол Плюс", которая за годы применения зарекомендовала себя. "Чтобы получить направление на вакцинацию, нужно обратиться к врачу общей практики или врачу-специалисту, в доврачебный кабинет либо в специально организованный кабинет приема помощников врачей. На вакцинацию необходимо прийти с паспортом", - пояснила Ирина Пашуто.
Среди тех, кто пришел на прививку, - пенсионер Владимир Бутор. "Если я все-таки заболею, то переношу болезнь легче. Прививки со мной с детства - начал прививаться еще в школе и сейчас стараюсь делать это каждый год", - поделился он. Владимир Бутор добавил, что его решение поддерживает семья: направление на вакцинацию ему взяла супруга, когда посещала поликлинику.
В семье другого пациента, Георгия Чернявского, пока прививается только он. "Вакцинируюсь уже пять лет подряд. Организм спокойно переносит прививку: ни разу не было такого, чтобы поднялась температура или я почувствовал себя некомфортно. Период, когда многие болеют и ходят с насморком, я прохожу спокойно. Домашние пока не прививаются, но видят, что я чувствую себя хорошо. Я их тоже агитирую, однако пока они не поддаются на уговоры", - рассказал мужчина.
О начале вакцинации Георгий Чернявский узнал из СМИ. Когда пришел к терапевту за лекарствами, уточнил, можно ли сделать прививку. "Она выписала мне направление - и я сразу отправился на вакцинацию", - добавил пациент.
Как пояснила врач-инфекционист поликлиники Дарья Зотова, для вакцинации пациенту нужны паспорт и хорошее самочувствие. Перед прививкой медицинский работник осматривает пациента, измеряет температуру и артериальное давление. При отсутствии противопоказаний его направляют в процедурный кабинет. После вакцинации пациент остается в поликлинике под наблюдением в течение получаса. По словам врача, для формирования антител после вакцинации обычно требуется две-три недели, поэтому прививочную кампанию начинают до сезонного подъема заболеваемости. Если человек заболел, вакцинироваться, по ее словам, можно через две недели после перенесенного заболевания.
По словам Ирины Пашуто, в первую очередь вакцинация рекомендована людям с повышенным риском развития осложнений. К ним относятся пациенты 65 лет и старше, беременные женщины, дети младше пяти лет, а также люди с ослабленным иммунитетом, принимающие гормональные препараты или цитостатики. "Эти группы пациентов мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь. Также привиться рекомендуется тем, кто часто контактирует с большим количеством людей. Это прежде всего медицинские работники, сотрудники ЖКХ, транспорта и РОВД, учителя и преподаватели вузов", - добавила главврач.
С каждым годом, как рассказала она, санитарная грамотность населения растет. Многие пациенты поликлиники еще до начала массовой вакцинации интересовались, когда поступят вакцины и в какое время лучше привиться.
В предэпидемический период поликлиника также готовится к сезонному росту заболеваемости. В учреждении провели зонирование: выделили чистые зоны и инфекционные кабинеты, расположенные на первом этаже. У инфекционного блока есть отдельный вход с улицы. Он работает автономно, при необходимости здесь можно сделать ЭКГ и сдать анализ крови. Амбулаторные карты и другая медицинская документация ведутся в электронном виде. "Мы проверили системы вентиляции и проветривания, а также работу рециркуляторов - оборудования, которое очищает воздух в кабинетах и холлах. Кроме того, в поликлинике создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - рассказала главврач.-0-
Фото Ярослава Зарецкого