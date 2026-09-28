Прививочная кампания против гриппа проходит в поликлиниках столицы

В предэпидемический период поликлиника также готовится к сезонному росту заболеваемости. В учреждении провели зонирование: выделили чистые зоны и инфекционные кабинеты, расположенные на первом этаже. У инфекционного блока есть отдельный вход с улицы. Он работает автономно, при необходимости здесь можно сделать ЭКГ и сдать анализ крови. Амбулаторные карты и другая медицинская документация ведутся в электронном виде. "Мы проверили системы вентиляции и проветривания, а также работу рециркуляторов - оборудования, которое очищает воздух в кабинетах и холлах. Кроме того, в поликлинике создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - рассказала главврач.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичных поликлиниках проходит прививочная кампания против гриппа. В 3-й центральной районной клинической поликлинике Октябрьского района Минска она стартовала 24 сентября. За первые три дня прививку сделали около 300 человек, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметила главный врач поликлиники Ирина Пашуто, сентябрь - не только прекрасный осенний месяц, но и время подготовки к сезонному росту заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. "Чтобы защитить себя и снизить риск тяжелого течения гриппа, необходимо соблюдать элементарные санитарные нормы: чаще мыть руки с мылом, протирать поверхности дома и на работе, избегать мест массового скопления людей и меньше контактировать с теми, кто уже заболел. Но самое главное - это, конечно, вакцинация", - рассказала она.По словам главного врача, в этом году вакцинацию начали в особенно подходящее время: погода пока достаточно теплая, а заболевших не так много, а значит, у людей есть возможность сформировать иммунитет до сезонного подъема заболеваемости.В поликлинике желающие могут бесплатно привиться российской вакциной "Гриппол Плюс", которая за годы применения зарекомендовала себя. "Чтобы получить направление на вакцинацию, нужно обратиться к врачу общей практики или врачу-специалисту, в доврачебный кабинет либо в специально организованный кабинет приема помощников врачей. На вакцинацию необходимо прийти с паспортом", - пояснила Ирина Пашуто.Среди тех, кто пришел на прививку, - пенсионер Владимир Бутор. "Если я все-таки заболею, то переношу болезнь легче. Прививки со мной с детства - начал прививаться еще в школе и сейчас стараюсь делать это каждый год", - поделился он. Владимир Бутор добавил, что его решение поддерживает семья: направление на вакцинацию ему взяла супруга, когда посещала поликлинику.В семье другого пациента, Георгия Чернявского, пока прививается только он. "Вакцинируюсь уже пять лет подряд. Организм спокойно переносит прививку: ни разу не было такого, чтобы поднялась температура или я почувствовал себя некомфортно. Период, когда многие болеют и ходят с насморком, я прохожу спокойно. Домашние пока не прививаются, но видят, что я чувствую себя хорошо. Я их тоже агитирую, однако пока они не поддаются на уговоры", - рассказал мужчина.О начале вакцинации Георгий Чернявский узнал из СМИ. Когда пришел к терапевту за лекарствами, уточнил, можно ли сделать прививку. "Она выписала мне направление - и я сразу отправился на вакцинацию", - добавил пациент.Как пояснила врач-инфекционист поликлиники Дарья Зотова, для вакцинации пациенту нужны паспорт и хорошее самочувствие. Перед прививкой медицинский работник осматривает пациента, измеряет температуру и артериальное давление. При отсутствии противопоказаний его направляют в процедурный кабинет. После вакцинации пациент остается в поликлинике под наблюдением в течение получаса. По словам врача, для формирования антител после вакцинации обычно требуется две-три недели, поэтому прививочную кампанию начинают до сезонного подъема заболеваемости. Если человек заболел, вакцинироваться, по ее словам, можно через две недели после перенесенного заболевания.По словам Ирины Пашуто, в первую очередь вакцинация рекомендована людям с повышенным риском развития осложнений. К ним относятся пациенты 65 лет и старше, беременные женщины, дети младше пяти лет, а также люди с ослабленным иммунитетом, принимающие гормональные препараты или цитостатики. "Эти группы пациентов мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь. Также привиться рекомендуется тем, кто часто контактирует с большим количеством людей. Это прежде всего медицинские работники, сотрудники ЖКХ, транспорта и РОВД, учителя и преподаватели вузов", - добавила главврач.С каждым годом, как рассказала она, санитарная грамотность населения растет. Многие пациенты поликлиники еще до начала массовой вакцинации интересовались, когда поступят вакцины и в какое время лучше привиться.