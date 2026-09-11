Природа - дело жизни. Как женщина руководит целым лесничеством в Логойском лесхозе





Из молодого специалиста в лесничего





Журналисты посетили административное здание лесничества. Здесь проводятся планерки с мастерами, помощником лесничего и бухгалтером, а также есть противопожарный инвентарь, что очень актуально в разгар сезона лесных пожаров.

Каждый день в административном здании обсуждаются разные задачи. Лесничему нужно проверить качество проделанной работы, посмотреть заполненную документацию, дать бухгалтеру определенные поручения, к примеру - обзвонить людей и предупредить, что их дрова привезут сегодня. Каждый день в административном здании обсуждаются разные задачи. Лесничему нужно проверить качество проделанной работы, посмотреть заполненную документацию, дать бухгалтеру определенные поручения, к примеру - обзвонить людей и предупредить, что их дрова привезут сегодня.





В своем лесничестве Татьяна Колесник организует и контролирует всю работу. В ее подчинении находятся 23 человека. "Например, мастера занимаются подготовкой к переводу лесных культур и отгрузкой лесопродукции. Также работают вальщики и лесоводы, ухаживают за лесными культурами, заготавливают семена, занимаются прореживанием леса. Есть и молодые специалисты", - пояснила она.

Татьяна Колесник приехала по распределению после окончания Полоцкого государственного лесного колледжа в Логойский лесхоз начальником питомника. "Проработав около двух лет, я поняла, что хочу большего. Пришла к руководителю и сказала: "Хочу возглавить лесничество". Руководитель сомневался, ведь тогда мне было всего 18 лет, но все же согласился. И вот уже 28 лет работаю в лесничестве", - поделилась она. Татьяна Колесник приехала по распределению после окончания Полоцкого государственного лесного колледжа в Логойский лесхоз начальником питомника. "Проработав около двух лет, я поняла, что хочу большего. Пришла к руководителю и сказала: "Хочу возглавить лесничество". Руководитель сомневался, ведь тогда мне было всего 18 лет, но все же согласился. И вот уже 28 лет работаю в лесничестве", - поделилась она.





Татьяна надеется, что десятилетний сын пойдет по ее стопам. Они вместе ходят на посадки, собирают желуди и шишки для школьных поделок. "Конечно, выбор профессии будет за ним, но кому бы ни хотелось создать профессиональную династию", - задала риторический вопрос она.





На вопрос о том, как идет работа в мужском коллективе, лесничий ответила, что работать проще, чем в женском: "Сперва кажется, что женщине с мужским коллективом тяжело, но это не так. Все мужчины у меня в лесничестве ответственные. Я ставлю им задачу, они ее выполняют - все просто".





Как собирают семена липы





Вместе с Татьяной Колесник журналисты отправились посмотреть, как в лесничестве собирают семена липы. Здесь этот процесс уже механизировали. Раньше семена собирали вручную на лесосеках со спиленных деревьев во время рубки, а теперь есть трактор, который помогает в этой работе. После сбора семена передаются в питомник Логойского лесхоза.

Сбор семян идет периодами. Березу собирают чуть раньше, липа поспевает сейчас - в сентябре-октябре, а дуб - после заморозков, когда здоровые желуди падают на землю. Для каждого вида дерева есть определенные сроки. Деревья должны достичь возраста спелости - чем оно старше, тем больше плодоносит, и молодые деревья не дают столько семян, сколько требуется. "Мы приезжаем и визуально ищем необходимые деревья, смотрим, какие по качеству семена, определяем, насколько крупные. Семена должны быть коричневатого цвета - это признак спелости", - рассказала она. Сбор семян идет периодами. Березу собирают чуть раньше, липа поспевает сейчас - в сентябре-октябре, а дуб - после заморозков, когда здоровые желуди падают на землю. Для каждого вида дерева есть определенные сроки. Деревья должны достичь возраста спелости - чем оно старше, тем больше плодоносит, и молодые деревья не дают столько семян, сколько требуется. "Мы приезжаем и визуально ищем необходимые деревья, смотрим, какие по качеству семена, определяем, насколько крупные. Семена должны быть коричневатого цвета - это признак спелости", - рассказала она.

План сбора липы на день составляет около 3 кг. По словам лесничего, визуально семян кажется много, но после подсушивания вес значительно уменьшается. "В этом году хорошие семена и по размеру, и по здоровью - урожай липы вышел удачным", - отметила она. План сбора липы на день составляет около 3 кг. По словам лесничего, визуально семян кажется много, но после подсушивания вес значительно уменьшается. "В этом году хорошие семена и по размеру, и по здоровью - урожай липы вышел удачным", - отметила она.





Саженцы липы после выращивания в питомнике реализуются различным организациям. Любая организация может приобрести сеянцы или саженцы для озеленения. По словам лесничего, спрос на озеленение в последние годы растет. Липу садят, поскольку людей привлекает внешний вид деревьев и то, что они хорошо освежают воздух.





Заготовка древесины идет круглый год





Далее журналисты посетили один из производственных участков лесничества. Здесь происходит отгрузка сухостойной ели. Работает форвардер, который вывозит продукцию из леса, и мастер - он считает каждое бревно, измеряет и подписывает документы при отгрузке.

Объемы заготовки зависят от реализации. Может заготавливаться 10-15 тыс. куб.м в месяц, но обычно объемы варьируются в пределах 6-7 тыс. куб.м. Тогда не остается лишней древесины, которая могла бы испортиться. Объемы заготовки зависят от реализации. Может заготавливаться 10-15 тыс. куб.м в месяц, но обычно объемы варьируются в пределах 6-7 тыс. куб.м. Тогда не остается лишней древесины, которая могла бы испортиться.





Лес заготавливают в течение всего года, но в период спелости объемы увеличиваются. После заготовки древесину доставляют на промежуточный лесосклад, а затем повезут в пункт назначения - в цех переработки, на железнодорожную станцию Смолевичи или конечному потребителю.

Как ухаживают за лесными культурами





После лесоотгрузки журналисты приехали на участок лесных культур, где с помощью кусторезов обрабатывают территорию. Татьяна Колесник рассказала подробнее об этом процессе: "Здесь находятся лесные культуры прошлого года. Мы проводим агротехническую обработку - скашиваем травянистую растительность, чтобы она не заглушила на первых годах жизни посаженные лесные культуры".

Таких участков много - ежегодно высаживается практически 80-100 га лесных культур. Участки накапливаются каждый год, и их нужно окашивать. Где-то косят кусторезами вручную, а на других участках применяют механизированную обработку с помощью специальной техники. Рабочие убирают растительность, которая заглушает посаженные сосны. Таких участков много - ежегодно высаживается практически 80-100 га лесных культур. Участки накапливаются каждый год, и их нужно окашивать. Где-то косят кусторезами вручную, а на других участках применяют механизированную обработку с помощью специальной техники. Рабочие убирают растительность, которая заглушает посаженные сосны.

По каждому участку ведется перечень документов - когда проводилась обработка, чем, сколько раз. Все данные заносятся в специальную базу. "Если мы приезжаем и видим, что участки заросшие, то проводим обработку еще раз. Есть места, где достаточно одного, максимум двух раз за год, так как они практически не зарастают. А есть участки, где делаем по четыре-пять раз", - отметила лесничий. По каждому участку ведется перечень документов - когда проводилась обработка, чем, сколько раз. Все данные заносятся в специальную базу. "Если мы приезжаем и видим, что участки заросшие, то проводим обработку еще раз. Есть места, где достаточно одного, максимум двух раз за год, так как они практически не зарастают. А есть участки, где делаем по четыре-пять раз", - отметила лесничий.





Кроме того, в лесничестве занимаются огораживанием лесных культур - защитой от поедания дикими животными. По периметру участка ставится забор, чтобы лоси не могли зайти внутрь и повредить молодые посадки. Ежегодно огораживается около 20-30 га территории.

Помимо установки заборов, работники обрабатывают деревья специальными химическими средствами. В мазях находятся определенные ингредиенты, которые отпугивают животных. При этом они не опасны для животных. Для каждого препарата есть определенный температурный режим. Важно, чтобы не было холодно и не шли дожди - иначе все смоется и не будет эффекта. Помимо установки заборов, работники обрабатывают деревья специальными химическими средствами. В мазях находятся определенные ингредиенты, которые отпугивают животных. При этом они не опасны для животных. Для каждого препарата есть определенный температурный режим. Важно, чтобы не было холодно и не шли дожди - иначе все смоется и не будет эффекта.





В Красно-Швабском лесничестве работает команда, для которых лес - не просто гектары и кубометры. Это дом и дело их жизни. В Год белорусской женщины особенно приятно осознавать, что руководит этим хозяйством та, кто уже почти три десятилетия доказывает - лес любит тех, кто вкладывает в него душу.





Александра КОМАР,

БЕЛТА.-0-