Принцип "от фермы до стола" и роботизация. Что заинтересовало Брестскую область в китайском опыте птицеводства

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Брестской области изучают китайский опыт в птицеводстве и переработке продукции. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время визита делегации Брестской области в Китай, передает корреспондент БЕЛТА.





Петр Пархомчик подчеркнул, что между Беларусью и Китаем сложились тесные отношения. В их развитии очень важную роль играют взаимодействие на региональном уровне, личные контакты. Так, Брестская область поддерживает партнерские отношения с рядом китайских провинций. В частности, сегодня делегация работает в Аньхое.





"Мы системно проводим совместные совещания, специалисты из провинции Аньхой посещают Брестскую область. Мы организовали очередной визит, чтобы выстроить нашу работу более эффективно. Есть определенные успехи в области промышленности. Наши предприятия работают по освоению производства разных видов транспорта. Это и грузовой, и легковой сегмент. Сейчас мы договорились об увеличении количества произведенных автомобилей в Брестской области. Очень важно, что решаем вопросы локализации", - акцентировал внимание председатель Брестского облисполкома.





В сферу интересов белорусской стороны попала тема птицеводства и переработки продукции. Представители Брестской области посетили компанию, которая развила крупную сеть ресторанов быстрого питания. Она работает по принципу полного цикла "от фермы до стола". У предприятия имеются сельхозугодья для выращивания зерновых и овощных культур, птицефабрики с автоматизированными фермами, распределительные центры и централизованные кухни. В процессе ставка сделана на роботизацию.





"Предприятие не только выращивает птицу, но и создает сеть ресторанов, которые перерабатывают продукцию с высокой добавленной стоимостью, получая экономический эффект и удовлетворяя потребности населения провинции Аньхой. Для нас эта тема очень интересная. Мы договорились, что продолжим работу в этом направлении", - отметил Петр Пархомчик.





Он подчеркнул, что стороны особое внимание уделяют развитию экономического сотрудничества, приоритет - промышленности. При этом активно развиваются отношения в социальной сфере: образовании, здравоохранении, культуре, туризме. "Нас радуют результаты совместной работы с Китаем, сохраняется динамика. Внешнеторговый оборот увеличивается. Когда есть интерес с обеих сторон, можно ждать соответствующего результата", - сказал глава Брестской области.





Делегация официальных и деловых кругов Брестской области 7-12 ноября посещает Китай. Программа предусматривает проведение встреч и переговоров, знакомство с предприятиями. На повестке - увеличение товарооборота, поиск новых проектов для совместной реализации. После работы в Аньхое представители Брестской области переедут в провинцию Шаньси.-0-