"Принимают асфальт за водоем". Сразу несколько краснокнижных гагар спасли в Гомельской области 

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сразу несколько случаев обнаружения краснокнижных чернозобых гагар, которым потребовалась помощь человека, зафиксировано в Гомельской области за последние дни. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков.



Например, житель Чечерска заметил на обочине дороги птицу с серым окрасом и длинным клювом, которая сидела и не могла взлететь. Прибывшие на место специалисты подтвердили: это ценная особь - чернозобая гагара. После осмотра птицы ее решили отпустить в привычную среду. Ее пристанищем стало озеро Святое.



Около десяти гагар спасли и гомельские пограничники, рассказали в облисполкоме. Птиц, оказавшихся в ловушке, обнаружил житель и обратился за помощью.



"Чернозобые гагары при перелете в тумане часто принимают асфальт за водоем и получают повреждения. Бывает, что ударяются о провода и падают", - пояснил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Он рассказал, что буквально сегодня одну птицу со сломанным крылом уже завезли из Гомеля в Жлобинский зоопарк. "Вторую забираем из Светлогорска и везем в тот же зоопарк. Он является центром передержки краснокнижных птиц. Именно здесь ветеринар оказывает птицам необходимую квалифицированную помощь. И уже в зависимости от состояния здоровья принимается решение - выпустить гагару в окружающую среду или оставить на содержание", - добавил Павел Новиков.



Если заметили краснокнижную птицу, самовольно изымать ее из среды обитания запрещено. "За самовольное изъятие предусмотрено наказание. По месту обнаружения комиссией райисполкома по оказанию помощи диким животным, попавшим в бедственное положение, составляется акт, в котором указывается, куда ее передать", - обратил внимание он.



Как рассказали в Научно-практическом центре НАН Беларуси по биоресурсам, в природе существует еще одна разновидность гагары - краснозобая, у которой достаточно высокий природоохранный статус. На территории Беларуси гнездится она преимущественно в Витебской области, предпочитая чистые с открытой водой лесные озера, а насчитывается их всего несколько пар. Птица очень уязвима, но ее тело хорошо приспособлено к жизни на воде, на земле же она чувствует себя некомфортно из-за особенного строения ног. И порой с твердой поверхности земли до воды самостоятельно ей добраться довольно проблематично, поэтому здоровую птицу, оказавшуюся на суше, желательно вернуть в привычную среду.



Вместе с тем в центре отметили, что вмешательство человека в жизнь птиц далеко не всегда желательно. Например, не стоит кормить пернатых, когда в природе для них корма и так достаточно, особенно чревата последствиями такая "забота" о молодых особях - страдает не только пищеварение, но и формируется неправильная привычка. Не всегда нужно "спасать" водоплавающих птиц, таких как лебеди, на замерзающем водоеме. При условии нормального здоровья они сами могут определить место обитания и добыть корм.-0-