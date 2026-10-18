"Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня у людей больше желания лично участвовать в жизни своей улицы, города, деревни и страны. Об этом в эфире телеканала "РТР-Беларусь" рассказал председатель Могилевского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Горошкин, сообщает БЕЛТА.
По словам Александра Горошкина, к нему часто обращаются с самыми разными вопросами. "Кого-то больше интересуют личные проблемы. Человек попадает в ту или иную жизненную ситуацию и считает, что наши законы несовершенны", - отметил он.
Однако очень часто, как рассказал председатель, к нему приходят люди, которые думают не только о себе, но и о других, поднимают более масштабные вопросы. "В последнее время особенно приятно видеть, что люди стали активнее интересоваться не столько законодательными изменениями (понятно, что закон не может оставаться неизменным с момента принятия до бесконечности), сколько возможностью самим участвовать в жизни своей улицы, города, деревни и, наконец, страны. Это не может не радовать. Такие инициативы стараешься поддерживать", - поделился Александр Горошкин.-0-
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