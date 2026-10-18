"Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 18 октября 2026
Минск-Уручье +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:41 Почти 200 человек, включая несовершеннолетних, задержали во время беспорядков в Италии  В мире
17:09 "За большим столом иногда не хватает мест". Как живет "Семья года" из Кобринского района Регионы
16:55 В ДР Конго подтвердили распространение вспышки лихорадки Эбола на восьмую провинцию В мире
16:32 Каратист Кудинов победил на молодежном чемпионате мира в Польше Спорт
16:19 Садовник назвал главные ошибки при посадке озимого чеснока, которые лишат вас урожая Калейдоскоп
15:56 О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики Общество
15:50 В Иране на место погибшего в конце февраля министра обороны утвердили нового руководителя В мире
15:46 "Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности Регионы
15:33 Шарамков вышел в финал чемпионата мира в вольных упражнениях Спорт
15:27 Евродепутат о политическом режиме в ЕС: он движется к очень близкой к диктатуре системе В мире
15:11 Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР Экономика
15:00 Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента Президент
14:49 Старинные самовары, чайники, кофеварки и "Гродзенская гарбата": выставку "Аромат традиций" открыли в Гродно Культура
14:38 Бабье лето ушло, но тепло не сдается. Чем удивит погода на следующей неделе, рассказал синоптик Общество
14:13 Второй хлеб и душа стола. Как белорусы превращают картофель в кулинарные шедевры Общество
14:02 Рационально использовать ресурсы и защищать свое. Эксперты о развитии и нацбезопасности Беларуси Общество
13:43 Белорусские конькобежцы завоевали 10 наград на турнире в Коломне Спорт
13:27 Союзу славянских народов не было бы равных в мире - политолог Общество
13:06 Мгновенная локализация: как в Минске отслеживают сбои в теплосетях в реальном времени Общество
12:43 Два крыла белорусской семьи. Материнская нежность и отцовская надежность в архивных фото БЕЛТА Общество
12:33 Профилактическое комплексное спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 октября Общество
12:10 Почему США налаживают отношения со всеми? Мнение военного эксперта Общество
11:45 Более 850 человек задержали во время беспорядков в Париже В мире
11:29 Глава НОК: ценим открытый диалог с European Aquatics и мировым сообществом водных видов спорта Спорт
11:22 Переменная облачность и до +17°С днем ожидается в Беларуси 19 октября Общество
11:00 Истребители НАТО поднимали по тревоге в Литве из-за неизвестного беспилотника В мире
10:44 В Индии грузовик въехал в толпу паломников, в больнице умерли 12 пострадавших В мире
10:21 В Госкомитете по стандартизации рассказали, как растят бережливое поколение белорусов Общество
09:55 В Канаде семь человек погибли из-за взрыва и пожара на военной базе В мире
09:37 Более 200 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки Общество
Все новости
Все новости

"Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
18 октября 2026, 15:46

"Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня у людей больше желания лично участвовать в жизни своей улицы, города, деревни и страны. Об этом в эфире телеканала "РТР-Беларусь" рассказал председатель Могилевского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Горошкин, сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Горошкина, к нему часто обращаются с самыми разными вопросами. "Кого-то больше интересуют личные проблемы. Человек попадает в ту или иную жизненную ситуацию и считает, что наши законы несовершенны", - отметил он.

Однако очень часто, как рассказал председатель, к нему приходят люди, которые думают не только о себе, но и о других, поднимают более масштабные вопросы. "В последнее время особенно приятно видеть, что люди стали активнее интересоваться не столько законодательными изменениями (понятно, что закон не может оставаться неизменным с момента принятия до бесконечности), сколько возможностью самим участвовать в жизни своей улицы, города, деревни и, наконец, страны. Это не может не радовать. Такие инициативы стараешься поддерживать", - поделился Александр Горошкин.-0-

Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.
Теги
Беларусь
Новости рубрики Регионы
"За большим столом иногда не хватает мест". Как живет "Семья года" из Кобринского района
Бульбол, мастер-классы. Для детей и взрослых на "Дажынках" в Миорах проводят интерактивные игры 
На Неделе родительской любви солдаты внутренних войск приготовили пироги, чтобы угостить родителей
От сердца к сердцу. Волонтеры из Солигорского района трудились на усадьбе ветерана педагогического труда 
Эстафету областных "Дажынак" Миоры передали Докшицам
Фото пресс-службы ФПБ "Семейная летопись" Белхимпрофсоюза: в Солигорске прошел проект, объединивший несколько поколений
  • Главная
  • "Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности
    • Главное
    Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента
    Два крыла белорусской семьи. Материнская нежность и отцовская надежность в архивных фото БЕЛТА
    Рационально использовать ресурсы и защищать свое. Эксперты о развитии и нацбезопасности Беларуси
    В Госкомитете по стандартизации рассказали, как растят бережливое поколение белорусов
    Топ-новости
    Глава НОК: ценим открытый диалог с European Aquatics и мировым сообществом водных видов спорта
    Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
    О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики
    Союзу славянских народов не было бы равных в мире - политолог
    Профилактическое комплексное спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 октября
    "За большим столом иногда не хватает мест". Как живет "Семья года" из Кобринского района
    Шарамков вышел в финал чемпионата мира в вольных упражнениях
    Второй хлеб и душа стола. Как белорусы превращают картофель в кулинарные шедевры
    Каратист Кудинов победил на молодежном чемпионате мира в Польше
    Почему США налаживают отношения со всеми? Мнение военного эксперта
    Финал конкурса "Семья года" покажут сегодня в телеэфире
    Штангист Балбышев взял серебро в рывке на молодежном первенстве Европы 
    Чем народная музыка привлекает зрителей разных возрастов, рассказали артисты "Душевного фестиваля" 
    Военный эксперт: российско-украинский конфликт продвигается к завершению 
    Места для прохождения РТ в библиотеках Минска забронированы на 100% - РИКЗ
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.