19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причину отсутствия горячего водоснабжения и теплоснабжения в более чем 20 домах Первомайского района столицы БЕЛТА сообщили в "Минскэнерго".



Как объяснил первый заместитель директора - главный инженер филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Андрей Жешко, повреждение на участке тепловой сети было выявлено еще несколько недель назад в ходе регулярного мониторинга состояния трубопроводов и с того момента находилось на постоянном контроле специалистов "Минскэнерго". "Такой подход позволяет не допускать развития дефекта до аварийной стадии и планировать восстановительные мероприятия заблаговременно", - отметил он.



Поэтому вчера была выполнена подготовка площадки для проведения работ, о которых потребителей заблаговременно уведомили. А сегодня работы проводились в плановом порядке в строгом соответствии с регламентом.



На период проведения работ было временно приостановлено горячее водоснабжение и теплоснабжение у потребителей по улицам Академической, Сурганова, Волгоградской и проспекту Независимости.



К 14.00 повреждение было ликвидировано, в 15.30 сеть была заполнена, параметры приведены в соответствие с заданным режимом. Подключение потребителей завершается.-0-