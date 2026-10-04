4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели потушили пожар на зерносушильном комплексе в Кобринском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сигнал о задымлении на зерносушильном комплексе в аг.Городец поступил на линию 112 сегодня утром. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, из шахты шел дым.
Спасатели потушили пожар. Совместно с работниками хозяйства спасли 55 т зерна. Пострадавших нет. На месте происшествия работали пять единиц техники МЧС.
Причину случившегося устанавливают.-0-
Регионы
04 октября 2026, 15:25
При пожаре на зерносушильном комплексе в Кобринском районе спасли 55 тонн зерна
Скриншот видео МЧС
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками
"Моя главная задача - влюбить ребят в профессию". Как педагог минского колледжа зажигает звезды кулинарного искусства
Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
С нами интереснее