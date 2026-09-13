Превращают творчество в добрые дела: коллектив пенсионеров из Кобрина помогает собирать деньги для больных детей

Коллектив "Вдохновение" - это не просто самодеятельность тех, кому немного за 60. Их история началась почти четверть века назад: встречи в социальном центре Кобрина по программе активного долголетия, там же выступали для небольшой аудитории в залах без пафоса и масштабных декораций. Но с каждым годом творческие аппетиты росли, как и сцены. Коллектив "Вдохновение" - это не просто самодеятельность тех, кому немного за 60. Их история началась почти четверть века назад: встречи в социальном центре Кобрина по программе активного долголетия, там же выступали для небольшой аудитории в залах без пафоса и масштабных декораций. Но с каждым годом творческие аппетиты росли, как и сцены.





"Я помню, какие были номера еще два, три, пять лет назад. А сейчас они вводят какие-то новшества. Это смехотерапия настоящая, потому что люди встречают их бурными, теплыми аплодисментами, а в конце они их провожают стоя. Непросто им это все создать на сцене, но глядя на них, они все порхают, летают", - отметила участница коллектива Наталья Мельничук.





Они живут тем, что делают, и заботой друг о друге. Судьба распорядилась так, что в уважаемом возрасте большинство из них остались одни: супругов не стало, дети и внуки далеко. Творчество для них - это движение, шанс показать себя и даже найти новую любовь.





Кстати, у мужчин в этом коллективе роль отдельная. И ведь не каждый согласится. Танец маленьких лебедей - лишь часть того, что "разрывает" залы. И с недавних пор - соцсети.





"Вдохновение" - это уникальные, юморные люди, и, главное, готовые помочь не только друг другу и не только публично - на сцене. Они помогают в сборе средств для детей с редким генетическим заболеванием. После того как удалось помочь одному ребенку, коллектив решил, что у них легкая рука, поэтому и приняли решение продолжать.





И в этом, наверное, заключается счастье - помогать тем, кому сейчас особенно нужно, дарить доброту человеческого сердца, а взамен жить благодарной публикой и, конечно же, слышать овации. У каждого из артистов, которые позволяют смеяться над собой и радуются улыбкам, наверняка есть свои не только веселые истории. Но на авансцену выходит другое - то, что светит ярче концертных софитов, хоть звучит не так громко, как аплодисменты.-0-