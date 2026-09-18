Премиум-авто с двойным дном и "Жигули" с 14 кг маковой соломы. Как гомельские таможенники обнаруживали контрабанду 

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Порядка 400 фактов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов выявили гомельские таможенники за 35 лет истории ведомства. Такие данные привел на брифинге заместитель начальника Гомельской таможни Олег Швед, передает корреспондент БЕЛТА.



"По каждому из этих случаев были возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъято 100 кг маковой соломы, марихуаны, гашиша, различных психотропных веществ и др.", - перечислил Олег Швед.



Первое крупное задержание наркокурьера в истории Гомельской таможни произошло в районе Лоева. "Зимой прямо по скованной льдом реке ехал автомобиль "Жигули", который мы остановили на нашем берегу. Оказалось, что в нем перевозили около 14 кг маковой соломы", - рассказал подробности правоохранитель.



В середине 2000-х две крупные партии наркотиков были выявлены в пункте пропуска "Новая Гута". "В одном случае пассажир перевозил 3 кг кокаина. В другом - гражданка в специально оборудованном тайнике под аркой колеса легкового авто спрятала 14 кг марихуаны ", - привел примеры Олег Швед.



В 2015 году в Мозырском районе водитель большегруза перемещал 7 кг марихуаны. Наркотическое средство в виде таблеток было спрятано в личных вещах. "Мужчина пояснил, что это корм для животных. Экспертиза опровергла его слова", - рассказал замначальника Гомельской таможни, напомнив, что законом предусмотрена серьезная ответственность за данное нарушение: от трех до 12 лет лишения свободы. Однако таможенная система страны за последний год выявила порядка 9 т контрабанды таких веществ.



Резонансным стало и задержание курьера с партией оружия в 2010 году. Как выяснилось, мужчина периодически перемещал арсенал со складов из регионов бывшей Югославии. "Тогда мы сработали во взаимодействии с правоохранительными органами. Человек ехал на машине премиального класса, рассчитывая, что никто такое авто досматривать не будет. Оказалось, в машине было оборудовано двойное дно. В тайнике мужчина перевозил несколько автоматов Калашникова, пистолет-пулемет Uzi, винтовки с оптическими прицелами, гранаты и целый арсенал патронов. Это была крупнейшая партия контрабандного оружия в истории Гомельской таможни", - подчеркнул Олег Швед.-0-