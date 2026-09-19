"Прекрасный, уютный город, трудолюбивые люди". Гости Дзержинска - о фестивале тружеников села

Сегодня дожиночная столица Минской области принимает гостей со всей страны. Среди тех, кто приехал на самый хлебосольный праздник, - многодетная семья Надежды Урбанович из Узды.

"Праздник очень масштабный, столько красивых площадок - разбегаются глаза. Детям, главное, нравится. Считаю, что все, независимо от сферы труда, должны его отмечать, ведь для каждого важно, чтобы хлеб был на столе", - сказала Надежда.