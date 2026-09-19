"Прекрасный, уютный город, трудолюбивые люди". Гости Дзержинска - о фестивале тружеников села

Сегодня дожиночная столица Минской области принимает гостей со всей страны. Среди тех, кто приехал на самый хлебосольный праздник, - многодетная семья Надежды Урбанович из Узды.
"Праздник очень масштабный, столько красивых площадок - разбегаются глаза. Детям, главное, нравится. Считаю, что все, независимо от сферы труда, должны его отмечать, ведь для каждого важно, чтобы хлеб был на столе", - сказала Надежда.
Она также с радостью поделилась, что скоро их многодетная семья переедет в Дзержинск на постоянное место жительства.
"Как многодетная семья, мы построили в новой девятиэтажке квартиру. Сейчас делаем в ней ремонт. И очень рады, что тоже станем дзержинцами. Город прекрасный, уютный, видно по всему, что здесь живут трудолюбивые люди", - отметила женщина.-0-
Фото Максима Гучека, Ярослава Зарецкого
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