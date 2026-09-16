Преемственность традиций и верность долгу. Молодые сотрудники ГКСЭ принесли присягу в Минске 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялась церемония принесения присяги молодыми сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.В присутствии коллег, родных и близких принесли присягу на верность Беларуси и ее народу 30 молодых экспертов. Место проведения ритуала выбрано неслучайно: зал Победы символизирует незыблемость государственных традиций, историческую память и героизм защитников Отечества. Произнесение слов присяги в таком месте накладывает на молодых сотрудников особую ответственность за обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан, отметили в ГКСЭ.К молодым сотрудникам обратился председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, который подчеркнул важность выбранного пути и преемственность традиций: "Присяга - не просто торжественные слова. В ней определены основные принципы нашей службы: верность Беларуси и ее народу, соблюдение Конституции и законов, добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Будьте верны своему выбору, соблюдайте закон, честно выполняйте свой долг и всегда помните о чести сотрудника Государственного комитета. Желаю вам уверенности в своих силах, карьерного роста и успехов в службе".Важным моментом церемонии стало духовное напутствие. Клирик Свято-Духова кафедрального собора отец Дмитрий провел чин благословения на честную службу, пожелал крепости духа и мужества.После принесения присяги молодые сотрудники возложили венок и цветы к стеле "Минск - город-герой".Для них провели обзорную экскурсию по экспозициям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Молодые эксперты ознакомились с уникальными артефактами, диорамами и архивными документами, рассказывающими о беспримерном подвиге белорусского народа. Экскурсия позволила прочувствовать ценность мира и безопасности, на стражу которых они официально встали, принеся присягу.-0-