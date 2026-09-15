Предприниматель из сферы ремонта авто из Жлобинского района обманул 28 человек 

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя - ему инкриминировано мошенничество, совершенное повторно и в особо крупном размере. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Мужчина ранее уже был судим и отбывал наказание в виде лишения свободы за мошенничество. После освобождения в январе 2022 года он продолжил вести предпринимательскую деятельность в сфере ремонта и покраски автомобилей.



Как рассказали в прокуратуре, с апреля 2024 года по май 2026-го мужчина, достоверно зная о своем неблагополучном финансовом состоянии как предпринимателя, обманул 28 человек и заключил с ними договоры на кузовной ремонт автомобилей. Свои обязательства выполнять не намеревался. "В это же время у него имелся ряд неисполненных обязательств, в том числе по ранее заключенным договорам и за аренду помещения, а также отсутствовала прибыль", - уточнили в службе информации.



После того как клиенты передавали свои автомобили, мужчина для создания видимости ремонта разбирал машины. В отдельных случаях сообщал, что необходимо приобрести дополнительные детали. По договорам мужчине передавали деньги - как правило, 80% от стоимости работ в качестве аванса, для закупки необходимых запчастей. "После получения предоплаты под различными предлогами обвиняемый увеличивал сроки выполнения ремонтных работ. При этом договорные обязательства в срок в полном объеме не выполнял", - добавили в прокуратуре.



В результате мужчина завладел деньгами граждан в размере более 87 тыс. рублей, что является особо крупным размером.



На судебном заседании обвиняемый вину не признал и пояснил, что не укладывался в оговоренные сроки по причине нехватки работников.



Суд Жлобинского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.209 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (4,5 тыс. рублей).



Суд удовлетворил гражданские иски о возмещении материального и морального ущерба, причиненного пяти потерпевшим, на общую сумму 4,5 тыс. рублей.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-