Предприниматель из Могилева уклонялся от налогов: ему предъявили к уплате почти 42 тыс. рублей

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Могилева, оказывающий спа-услуги и услуги массажа, уклонялся от налогообложения. Ему предъявили к уплате почти 42 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.





Как установили сотрудники управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Могилевской области, ИП на протяжении трех лет скрывал наличную выручку, а также привлекал к работе шесть человек, однако не заключал с ними трудовых или гражданско-правовых договоров. Размер сокрытой выручки составил 206 тыс. рублей.





По итогу в адрес предпринимателя инспекция МНС по Ленинскому району Могилева направила уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся налоги. Данное уведомление плательщик исполнил: добровольно исчислил в бюджет необходимую сумму налогов.-0-