Предоставляли фиктивные документы. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного мясокомбината

Установлено, что должностные лица коммерческой организации предоставляли четырем субъектам хозяйствования, не включенным в Реестр перерабатывающих организаций, фиктивные документы о переработке мясной продукции и соответствии ее предъявляемым законодательством требованиям о качестве и безопасности.
Фактически частная организация в этих случаях переработкой мяса не занималась. При этом ее должностные лица, предоставляя фиктивные документы, получали за это оплату.
Липовые документы о переработке мясной продукции требовались обратившимся частным субъектам для ее последующей перепродажи, права на которую они не имели.
В отношении должностных лиц частного мясокомбината возбуждено уголовное дело. Ранее этот субъект хозяйствования по инициативе органов Комитета госконтроля был исключен из Реестра перерабатывающих организаций.-0-