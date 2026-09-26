"Праздник трогает душу - вся жизнь ведь в сельском хозяйстве". Жительница Кореличского района о "Дажынках"

26 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Праздник тружеников села "Дажынкi" трогает душу, а масштаб мероприятия впечатляет. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА жительница Кореличского района Данута Конюх.

Фото Леонида Щеглова Фото Леонида Щеглова

Женщина впечатлена размахом праздника. Весь ее трудовой путь связан с сельским хозяйством. "Одна запись в трудовой книжке - принята в хозяйство бухгалтером, переведена на должность диспетчера. В поля отправляла комбайнеров, встречала, все показатели были на мне. Работали комбайнеры - работал и диспетчер", - отметила Данута Конюх."Как начинается сезон уборочной, так и сердце щемит. Да и все время же вижу, когда идут комбайны в поля. Этот праздник душу трогает - вся жизнь ведь в сельском хозяйстве. И дети тоже в этой сфере работают. Мы родились на этой земле и живем", - поделилась Данута Конюх.Женщина отметила, что праздник в их райцентре радует и впечатляет. "Радуемся, что у нас в Кореличах такие "Дажынкi". Впечатления очень хорошие от всего представленного, от людей. Всем мира, добра, чтобы урожаи наши увеличивались", - заключила Данута Конюх."Сегодняшний праздник, очень красочный и знаменательный, - это оценка труда наших людей, которые работают не только в полях, но которые трудятся и на молочно-товарных фермах. Огромное им спасибо за нелегкий труд, здоровья им крепкого, и чтобы и дальше каравай нашего района и области увеличивался и рос. Пусть на нашей земле будет спокойно, тихо и мирно", - сказала дочь Дануты Конюх Екатерина Шарейко.Сегодня в Кореличах чествуют тружеников села. В райцентре развернулись подворья районов, работают разные интерактивные площадки, развлечения продуманы как для взрослых, так и для детей. Праздник в Кореличах продолжается, мероприятия продлятся до поздней ночи.-0-