Праздник идет от подворья к подворью и впечатляет - гости об областных "Дажынках" в Кореличах

"Сегодня праздник не только у хлеборобов и работников перерабатывающей промышленности, праздник у простого человека, простого труженика. Здесь собрались лучшие из лучших и будут отмечены достойными наградами. Такие праздники нужны человеку, ведь наш белорус умеет не только трудиться, он умеет и отдыхать. Это как раз та площадка, где можно и обменяться опытом. Мудрое решение главы государства - проведение областных "Дажынак", так праздник охватывает всю страну. Участие высоких гостей свидетельствует об уважении к человеку труда в нашей стране", - таким мнением поделился депутат

по Замковому избирательному округу №57 Александр Сонгин.

Светлана Амельянович - управляющая производственным участком в хозяйстве "Щорсы" Новогрудского района. Приехала на фестиваль с двумя детьми: мальчишки-погодки в восторге от происходящего и делят с мамой прекрасное настроение. Светлана Амельянович - управляющая производственным участком в хозяйстве "Щорсы" Новогрудского района. Приехала на фестиваль с двумя детьми: мальчишки-погодки в восторге от происходящего и делят с мамой прекрасное настроение.





"Нас все впечатляет. А впереди награждение передовиков, где получат признание наши лучшие хлеборобы. А мы поддержим и поздравим своих", - делится планами Светлана.

"Приехали в Кореличи, чтоб разделить праздник хлеборобов с соседями и со всей областью, - поделился председатель Новогрудского райисполкома Сергей Чарковский. - Приехала не только делегация, но и много жителей Новогрудчины, ведь мы живем рядом. С нетерпением ждем момента награждения, будет отмечено немало наших комбайнеров, водителей, специалистов. "Дажынкi" завершают уборочную страду, мы с надеждой смотрим в будущее, закладываем основы нового урожая. Люди понимают, что после праздника наступят сельскохозяйственные будни, и получают заряд позитива, получая признание за свой труд", - высказал мнение Сергей Чарковский.-0- "Приехали в Кореличи, чтоб разделить праздник хлеборобов с соседями и со всей областью, - поделился председатель Новогрудского райисполкома Сергей Чарковский. - Приехала не только делегация, но и много жителей Новогрудчины, ведь мы живем рядом. С нетерпением ждем момента награждения, будет отмечено немало наших комбайнеров, водителей, специалистов. "Дажынкi" завершают уборочную страду, мы с надеждой смотрим в будущее, закладываем основы нового урожая. Люди понимают, что после праздника наступят сельскохозяйственные будни, и получают заряд позитива, получая признание за свой труд", - высказал мнение Сергей Чарковский.-0-

Фото Леонида Щеглова Фото Леонида Щеглова

26 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Праздник идет от подворья к подворью, впечатления гостей становятся ярче. Своими чувствами и эмоциями они охотно делятся с корреспондентом БЕЛТА.