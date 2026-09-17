17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздничный пробег ко Дню народного единства собрал в Гродно более 500 участников, передает корреспондент БЕЛТА.



Несмотря на дождливую погоду, в урочище Пышки собрались гродненцы разных возрастов. Как отметил начальник отдела спорта Гродненского горисполкома Александр Нарута, такой пробег для города над Неманом стал доброй праздничной традицией. "Начинали проводить наше мероприятие по улицам города Гродно. Но ввиду большого количества участников было принято решение переформатироваться и перенести забег в Пышки. С каждым годом количество участников увеличивается, здоровый образ жизни - это модно, интересно, - сказал он. - В районе двух километров дистанция у нас, поэтому будем надеяться, что все пробегут с большим азартом и покажут для себя хорошие спортивные результаты".



Первый раз принимает участие в пробеге представительница УЖРЭП города Гродно Алина Панасюк. "Здорово вместе с коллегами присоединиться к спортивному мероприятию, да еще и в такой праздничный день. Хочется пожелать всем белорусам оставаться такими же дружными, едиными, друг друга поддерживать", - отметила она.



По традиции на пробеге в День народного единства Татьяна Будилович. "Каждый год мы практически таким же составом на забеге, плюс молодежь добавляется. Молодой, взрослый - любой, главное - все вместе. Пришли сегодня провести время в удовольствие", - обратила внимание представительница предприятия "БелТАПАЗ".



Работница Гродненского мясокомбината Елена Гареева настроена показать лучший результат. "Я на самом деле не профессиональный бегун, но у меня за плечами четыре полумарафона и один марафон. И сегодняшнее событие не могла пропустить, знала, что каждый год забег проходит, и вот я здесь вместе с коллективом. Для нас это уже традиция, которую мы поддерживаем и будем это делать в дальнейшем", - прокомментировала Елена Гареева.



Празднование Дня народного единства в Гродно началось с торжественного митинга на мемориальном комплексе "Курган Славы", где гродненцы почтили память героев, отстоявших единство нашей страны. После пробега в урочище Пышки горожан и гостей города пригласили на праздничный концерт местных артистов. Там же пройдет интерактивная тематическая викторина с сувенирами для знатоков истории. Память героев-освободителей почтили и на торжественном митинге на воинском захоронении по ул.Победы.-0-