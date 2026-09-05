5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный православный фестиваль "Радость" проходит в Солигорске с 5 по 14 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Свято-Елисаветинского монастыря.



Это праздник, объединяющий людей с разным опытом церковной жизни, от воцерковленных прихожан до тех, кто только делает первые шаги навстречу к Богу.



Мероприятие проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, при поддержке Солигорского районного исполнительного комитета. Фестиваль продолжает традицию добрых дел, начатую святой преподобномученицей великой княгиней Елисаветой.



Ежедневно гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Для юных посетителей - кукольный театр "Батлейка" с добрыми спектаклями, творческие мастер-классы, занимательные экскурсии по экспозиции "Преподобная Евфросиния Полоцкая - радость земли нашей". А также экспозиции "История рукописной книги", "Келья монаха" и музейная комната "Скрипторий". В программе и "Книжное кафе" - интерактивная познавательная викторина для детей и взрослых. Всеми любимые творческие мастер-классы, где юные посетители смогут создавать поделки своими руками, знакомиться и общаться. А с 7 по 10 сентября пройдет эстрадно-цирковое представление клоуна Моти "Добрый смех - не грех" (время представления 12.30, 16.30, 18.30).



Для взрослых организаторы подготовили духовные беседы со священниками Солигорской епархии и монахиней Марией (Литвиновой) - насельницей Свято-Елисаветинского монастыря. Также пройдут встречи с приглашенными экспертами из России и Беларуси: Андреем Афанасьевым (безопасность детей в интернете), Ириной Медведевой (детская психология). Встречи с экспертами состоятся на площадках учреждений образования города.



В дни фестиваля в Кафедральном соборе Рождества Христова в Солигорске будет пребывать великая святыня - икона с частицей мощей и епитрахиль святителя Иоанна Шанхайского. Ежедневно с 6.00 до 20.00 верующие смогут приложиться к святыне, а в 16.00 у иконы будут служить акафист. Святитель Иоанн - один из самых почитаемых святых XX века, и множество людей получают через его святыню помощь в исцелении и укреплении веры.



На благотворительной выставке-ярмарке свои изделия ручной работы представят монастыри и храмы из Беларуси, России, Молдовы, Греции, Сербии, Сирии и Палестины. Гостей ждут иконы, редкие книги, керамика, текстиль, православные наряды, продукция монастырской здравницы и натуральные угощения. Особый гость - Свято-Троицкая Александро-Невская лавра из Санкт-Петербурга.



Организаторы отметили, что атмосфера "Радости" - это свет, добро и душевное тепло. Здесь каждый найдет пищу для души, ответы на важные вопросы и новых добрых друзей. Гостей ждут ежедневно с 11.00 до 20.00 (14 сентября - с 11.00 до 17.00).-0-