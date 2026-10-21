Правоохранители задержали троих наркокурьеров с партией мефедрона

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители пресекли деятельность троих наркокурьеров, промышлявших распространением мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.



В поле зрения оперативников наркоконтроля Гродненской области и 9-го управления ГУБОПиК МВД попал 21-летний житель столицы. Мужчина был задержан с поличным в лесу под Минском, куда он прибыл за очередной оптовой партией товара для дальнейшей реализации.



Сотрудники милиции затем вышли на след молодых людей в возрасте 16 и 19 лет, один из которых является иностранным гражданином. Они также выполняли роль закладчиков в интернет-наркошопе. Их задержание проводилось при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Беркут" внутренних войск МВД.



Всего из незаконного оборота изъято 300 г особо опасного психотропного вещества мефедрона. Возбуждено уголовное дело, молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.-0-