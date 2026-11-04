Правоохранители задержали на трассе минчанина с более 50 кг насвая

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники витебского наркоконтроля и ГАИ Оршанского РУВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа на трассе М1 задержали 29-летнего минчанина, перевозившего насвай. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
При осмотре его автомобиля обнаружено и изъято пять полимерных пакетов с некурительным табачным изделием насвай общим весом более 50 кг. В отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит крупный штраф, общественные работы или арест.
Правоохранители напоминают, что в Беларуси запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, изготовленных из табака и щелочного компонента.-0-