Правоохранители задержали двух вымогателей, шантажировавших гродненца

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина и ее знакомый вымогали у жителя Гродно деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



В 9-е управление (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД обратился 31-летний житель облцентра. Ранее мужчина стал фигурантом уголовного дела об уходе от налогов. Об этом узнали его 40-летняя бизнес-партнерша и 31-летний знакомый женщины. Сообщники начали запугивать гродненца наличием компромата, который якобы может усугубить его вину. За неразглашение этой информации они потребовали крупную сумму. В реальности компромата не было, но мужчина испугался и в два этапа передал вымогателям около 15 тыс. рублей.



Не получив денег в дальнейшем, подельники стали угрожать беременной супруге и матери мужчины, а при личной встрече избили его.



Злоумышленников задержали при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Тайфун" внутренних войск МВД.



Следователи возбудили уголовное дело. Вымогателям грозит до 10 лет лишения свободы.-0-