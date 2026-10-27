Правоохранители обнаружили 100 л окрашенного дизтоплива в автомобиле жителя Орши

27 октября /Корр. БЕЛТА/. Факт незаконной перевозки горюче-смазочных материалов выявили сотрудники Дубровенского РОВД во время проведения рейдовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.



Внимание правоохранителей привлекла легковушка под управлением 48-летнего жителя Орши. При осмотре милиционеры обнаружили в багажнике пять пластиковых канистр. В них находилось в общей сложности 100 л окрашенного дизельного топлива. Каких-либо сопроводительных документов на перевозимый груз у водителя не оказалось. Оршанец признался, что знал о происхождении топлива и его отличительном цвете. Он взял его для личных нужд у своего брата, который трудится в одном из сельскохозяйственных предприятий района.



В настоящее время окрашенное дизельное топливо изъято и возвращено организации. В отношении мужчины составлен административный протокол.



Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что окрашенное дизельное топливо предназначено исключительно для использования в сельскохозяйственной технике и не подлежит свободной продаже на АЗС. Его хранение и перевозка без соответствующих документов являются нарушением действующего законодательства.-0-