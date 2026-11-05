Правоохранители изъяли у жителя Полоцка шесть единиц самодельного огнестрельного оружия

5 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД совместно с бойцами отряда спецназначения "Витязь" внутренних войск МВД проводились оперативно-разыскные мероприятия по месту жительства 52-летнего полочанина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



В его квартире обнаружено и изъято шесть единиц самодельного огнестрельного оружия, два самодельных глушителя, патроны и порох.



"Мужчина пояснил, что имущество досталось ему от умершего отца. Однако милиционерами установлено, что полочанин владеет навыками изготовления и восстановления подобного рода изделий. Именно он занимался их незаконной реставрацией и коллекционированием", - сообщили в МВД.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.-0-