Правоохранитель Николай Корнейчик стал лучшим молодым специалистом Минска

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при городского конкурса "Лучший молодой специалист - 2026" завоевал оперуполномоченный отдела по противодействию киберпреступности криминальной милиции управления внутренних дел администрации Фрунзенского района Минска Николай Корнейчик, передает корреспондент БЕЛТА.Николай Корнейчик признался, что не ожидал такого результата. "Очень удивлен и благодарен своей группе поддержки за то, что поддерживала меня на протяжении всего вечера. Думаю, моя победа - это и их заслуга", - поделился эмоциями он.По словам обладателя Гран-при, принять участие в конкурсе ему предложило руководство, и он решил попробовать свои силы. Подготовиться ему помогла команда. В творческом номере Николай Корнейчик задействовал коллег из разных РУВД столицы, ребят из военно-патриотических клубов и участников центра культурно-воспитательной работы ГУВД. "Я хотел показать, что конкурс "Лучший молодой специалист" помогает таким участникам, как я, обычным сотрудникам не только правоохранительной сферы, но и других организаций, проявить себя и показать свои возможности", - рассказал он.Первое место на конкурсе заняла техник группы контроля качества строительно-монтажных работ управления лабораторных испытаний и геодезических изысканий инженерного республиканского унитарного предприятия "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" Диана Лакуцевич. Второе место получила врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением №3 2-й городской детской клинической больницы Валерия Толкачева, третье - воспитатель дошкольного образования детского сада №580 Анастасия Костко.В этом году на конкурс поступило более 70 заявок. Перед началом финального шоу участникам вручили сертификаты. В суперфинал вышли 11 молодых специалистов - представители правоохранительных органов столицы, строительной отрасли, предприятий торговли и услуг, сферы культуры, учреждений здравоохранения, транспорта и связи, а также других сфер городской жизни.Главной темой конкурса в этом году стала фраза "Новые имена нового поколения". Участники соревновались на трех этапах: представляли визитки, проходили интеллектуальное испытание и демонстрировали творческие способности. Номера были самыми разными: вокальными, хореографическими, инструментальными и пластическими. Участники также представили эстрадный монолог, показали мастерство в свечеварении и выступили с другими творческими номерами.Оценить выступления финалистов могли и зрители. Для них на экран вывели QR-код, а голосование началось сразу после завершения третьего этапа. Приз зрительских симпатий завоевал также Николай Корнейчик.Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран напомнил, что Мингорсовет проводит этот конкурс в столице уже более десяти лет. "Начинали мы с конкурса эссе - тогда был всего один этап. Со временем захотелось развивать конкурс, ведь мы видели запрос со стороны молодых людей. Они активно проявляли себя во время учебы, но не на всех предприятиях работа была выстроена так, чтобы поддерживать эту активность. Поэтому мы расширили формат конкурса", - рассказал он.По словам Артема Цурана, финалисты показали себя не только как профессионалы, но и как активные, неравнодушные к жизни города молодые люди. Кроме того, они продемонстрировали свои творческие способности. "Это ребята, которые хотят проявить себя не только в профессиональной деятельности, но и в творчестве. Наши режиссеры работали с каждым участником. Неважно, умеет человек петь, танцевать или рисовать, - для каждого нашли место на сцене и постарались сделать так, чтобы ему было комфортно. И, конечно, это было зрелищно", - сказал председатель Мингорсовета.Он подчеркнул, что конкурс объединяет любовь к профессии и творческие способности, которые участники могут показать сверстникам и коллегам.-0-