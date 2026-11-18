(ОБНОВЛЕНО в 16:12)





18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключение части домов жилфонда и нескольких соцобъектов в Борисове связано с повреждением на участке тепловой сети. В настоящее время здесь ведутся ремонтные работы. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в УП "Жилье".





По состоянию на 16.00 УП "Жилье" завершило запланированные ремонтные работы на участке тепловой сети города.



Специалисты предприятия производят заполнение теплоносителем магистральной системы теплоснабжения. Это необходимый технологический этап перед восстановлением подачи тепла потребителям.-0-

Как отметили в организации, 18 ноября с 9.00 в связи с выполнением ремонтных работ временно приостановлена подача горячего водоснабжения и отопления в городе Борисове по следующим улицам: Гагарина, 50 лет БССР, Максима Горького, Ватутина, Чаловской, бульвар Комарова, Гречко, Строителей."В настоящее время место порыва локализовано, специалисты цеха тепловых сетей проводят ремонтные работы, процесс идет без остановки, чтобы как можно скорее вернуть в дома горожан тепло и горячую воду", - рассказали в УП "Жилье".По предварительным данным, восстановить подачу отопления и горячей воды планируют до полуночи.По информации ГП "Минскэнерго", на данном участке отключена тепломагистраль ТМ-3, находящаяся на балансе УП "Жилье", запитанная от котельного цеха №1 филиала "Жодинская ТЭЦ". Отключение связано с повреждением на участке тепловой сети. Из-за увеличения подпитки системы возникла необходимость провести работы по выявлению и устранению повреждения.Временно без теплоснабжения остаются: 175 жилых домов; 16 учреждений образования; три учреждения здравоохранения; центр социального обслуживания населения.