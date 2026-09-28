28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Брестской области пресек факты неэффективного использования бюджетных средств при реконструкции учреждения здравоохранения, сообщили БЕЛТА в КГК.
При изучении проектно-сметной документации по одному из объектов здравоохранения госконтролеры выявили необоснованное завышение стоимости материалов и оборудования. "Из-за некачественного проведения проектной организацией мониторинга цен в проект были включены завышенные расценки на ряд строительных материалов, изделий индивидуального изготовления", - отметили в КГК.
По требованию КГК стоимость отдельного оборудования (например, баков для слива и охлаждения воды из нержавеющей стали) снижена более чем в 30 раз.
В целом стоимость строительства по объекту сокращена на 400 тыс. рублей бюджетных средств без ущерба качеству проводимых работ.-0-
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28 сентября 2026, 17:16
После вмешательства КГК на 400 тыс. рублей сократили стоимость реконструкции медучреждения в Брестской области
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