После вмешательства КГК на 400 тыс. рублей сократили стоимость реконструкции медучреждения в Брестской области

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Брестской области пресек факты неэффективного использования бюджетных средств при реконструкции учреждения здравоохранения, сообщили БЕЛТА в КГК.



При изучении проектно-сметной документации по одному из объектов здравоохранения госконтролеры выявили необоснованное завышение стоимости материалов и оборудования. "Из-за некачественного проведения проектной организацией мониторинга цен в проект были включены завышенные расценки на ряд строительных материалов, изделий индивидуального изготовления", - отметили в КГК.



По требованию КГК стоимость отдельного оборудования (например, баков для слива и охлаждения воды из нержавеющей стали) снижена более чем в 30 раз.



В целом стоимость строительства по объекту сокращена на 400 тыс. рублей бюджетных средств без ущерба качеству проводимых работ.-0-