26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе приняты меры по объекту индивидуальной жилой застройки, который на длительное время оказался заморожен. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Еще в 2020 году здесь были выполнены работы по благоустройству и проведению сетей водопровода, на которые из бюджета затратили более 1 млн рублей. Но дальнейшая реализация проекта (прокладка сетей электроснабжения) была приостановлена. В результате участки начали зарастать кустарником.

После того, как проблемный объект был выявлен КГК Брестской области при проверке Лунинецкого райисполкома, ситуация изменилась. Для завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций выделили необходимые средства. При участии местных властей в 2026 году завершили работы по возведению электрических сетей.

Людям уже предоставлено 39 участков для строительства жилья. Всего для нуждающихся предполагается выделить 138 участков.-0-