После 17 сентября 1939 Гродно из окраинной территории вырос в развитый цветущий город - Бурак

"День народного единства занимает особое место, потому что это действительно символ реального территориального и национального воссоединения белорусского народа, символ торжества исторической справедливости", - подчеркнул он.
Константин Бурак напомнил, что праздник, который часто называют самым молодым, имеет глубокие корни: уже в 1939 году 17 сентября стало торжественным днем, а во многих городах и селах на западе Беларуси появились улицы и площади, названные в честь этой даты. Возрожден на государственном уровне праздник был в 2021 году.
Помощник Президента также отметил фундаментальное значение 17 сентября 1939 года для Гродно: этот шаг кардинально изменил вектор развития города, превратив его из провинциального окраинного региона Польши в один из крупнейших индустриальных и культурных узлов Беларуси.
"Эта земля по праву принадлежит только белорусскому народу и никому больше", - подчеркнул Константин Бурак.-0-