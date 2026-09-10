После 17 сентября 1939 Гродно из окраинной территории вырос в развитый цветущий город - Бурак

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Когда мы говорим о Дне народного единства, то прежде всего подчеркиваем наше право на суверенитет. Такое мнение выразил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак на встрече в СООО "ЗОВ-плита" в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.В разговоре с людьми Константин Бурак остановился на истории и значимости воссоединения белорусских земель в 1939 году, затронул вопросы сохранения суверенитета и национальной идентичности, а также факторы развития государства."День народного единства занимает особое место, потому что это действительно символ реального территориального и национального воссоединения белорусского народа, символ торжества исторической справедливости", - подчеркнул он.Константин Бурак напомнил, что праздник, который часто называют самым молодым, имеет глубокие корни: уже в 1939 году 17 сентября стало торжественным днем, а во многих городах и селах на западе Беларуси появились улицы и площади, названные в честь этой даты. Возрожден на государственном уровне праздник был в 2021 году.Помощник Президента также отметил фундаментальное значение 17 сентября 1939 года для Гродно: этот шаг кардинально изменил вектор развития города, превратив его из провинциального окраинного региона Польши в один из крупнейших индустриальных и культурных узлов Беларуси."Эта земля по праву принадлежит только белорусскому народу и никому больше", - подчеркнул Константин Бурак.-0-