Пошла выгуливать собаку и не вернулась. В Новополоцке нашли потерявшуюся школьницу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие войсковой части 5530 нашли в Новополоцке потерявшегося ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Внутренних войск МВД.





Во время патрулирования улиц вечернего Новополоцка старшему лейтенанту Сергею Ефименко поступила информация, что 12-летняя школьница пошла выгуливать собаку и не вернулась. Передав ориентировку бойцам, офицер начал объезжать квартал за кварталом.





"Войсковые наряды заходили в магазины, в том числе те, которые специализируются на товарах для животных, чтобы спросить у людей, не видели ли они пропавшую несовершеннолетнюю. Это дало свои результаты - так как я узнал, где она скорее всего может находиться, и поехал в тот район. Мы обнаружили шедшего вдоль дороги ребенка. Девочка была очень взволнована, поэтому не сразу поняла, что заблудилась. Она смогла только сказать, что сильно хочет к маме, и мы отвезли ее домой", - рассказал Cергей Ефименко.





Впоследствии выяснилось, что подросток, переживая из-за проблем с учебой, ушла гораздо дальше обычного маршрута и долго не возвращалась.-0-