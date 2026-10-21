Порядка 600 км местных дорог обновили в Минской области с начала года

В 2026 году уже обновлено 600 км дорог из запланированных 634 км. В 2027 году предусмотрены работы на 649 км, в 2028-м - на 666 км, в 2029-м - на 681 км, в 2030-м - на 697 км. Также в местной дорожной сети предусмотрено за пятилетку возвести, отремонтировать или реконструировать 79 мостовых сооружений. В 2026 году уже введено 8 (всего в плане на год 15) из них. "В дальнейшем ежегодно будем ремонтировать по 16 сооружений", - отметил Александр Молофей.
В числе наиболее крупных объектов - участок дороги Н9034 (Новый Двор - Михановичи - Пятевщина) от Гатово до выезда на трассу М1 с переводом его во вторую категорию и расширением. "Работа начата в этом году и продолжится в следующем. Также идет текущий ремонт мостового сооружения в Новом Дворе. По нему в ноябре планируется открыть движение", - рассказал Александр Молофей.-0-
Фото Андрея Синявского