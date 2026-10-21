Порядка 600 км местных дорог обновили в Минской области с начала года

В числе наиболее крупных объектов - участок дороги Н9034 (Новый Двор - Михановичи - Пятевщина) от Гатово до выезда на трассу М1 с переводом его во вторую категорию и расширением. "Работа начата в этом году и продолжится в следующем. Также идет текущий ремонт мостового сооружения в Новом Дворе. По нему в ноябре планируется открыть движение", - рассказал Александр Молофей.-0-

Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского