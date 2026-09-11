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"Поразили последствия ДТП". Как следователи воссоздают картины страшных аварий и почему здесь бессилен ИИ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
11 сентября 2026, 10:57

"Поразили последствия ДТП". Как следователи воссоздают картины страшных аварий и почему здесь бессилен ИИ

Фото УСК по Брестской области
Фото УСК по Брестской области
Фото УСК по Брестской области
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Белорусские следователи 12 сентября отмечают профессиональный праздник. В этом году Следственному комитету - 15 лет. Его сотрудники берутся за расследования любых уголовных дел, и у каждого своя специфика. Дела о дорожно-транспортных происшествиях - пожалуй, одни из наиболее динамичных и непредсказуемых. Запредельная скорость, мгновенная потеря контроля, невнимательность на дороге - и трагический исход. Одинаковых ДТП не бывает: на траекторию, видимость и силу удара влияют десятки случайных факторов. Когда происходит тяжелая авария, виден лишь финал. Следователю нужно отмотать минуты и секунды назад и по крупицам воссоздать картину случившегося, скрупулезно зафиксировав следы и собрав вещественные доказательства. Какими инструментами пользуются специалисты, зачем ищут детали за сотни метров и почему даже самый продвинутый искусственный интеллект бессилен перед человеческой дедукцией? Ответы на эти вопросы - в репортаже корреспондента БЕЛТА из управления Следственного комитета по Брестской области.

Евгений Каллаур мальчишкой засматривался на офицеров в погонах: ему очень хотелось быть похожим на них, защищать оказавшихся в беде людей. Сомнений в будущей профессии не было. После окончания 11 классов юноша поступил на следственно-экспертный факультет Академии МВД. Начинал карьеру на малой родине - в Столинском районном отделе Следственного комитета. Его профилем сразу же стало расследование именно ДТП с тяжелыми последствиями. "Писал дипломную работу по теме "Неосторожная форма вины в уголовном праве и профилактика преступлений, совершаемых по неосторожности". Все ДТП, связанные со столкновениями или наездами, совершаются по неосторожности из-за легкомыслия или небрежности. Если умышленно, то это уже никак не ДТП, а другой состав уголовно наказуемого деяния", - пояснил Евгений Каллаур.
Уже больше десяти лет он разбирается в хитросплетениях причин дорожных аварий с пострадавшими и жертвами. За его плечами опыт работы в районе, в 2018 году он перевелся в областное УСК. Этой весной возглавил отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Нынешнее лето в Брестской области выдалось с нотками тревожности. В регионе случился всплеск ДТП, особенно с участием мотоциклистов. Как правило, такие аварии происходят из-за невнимательности и беспечности водителей и пешеходов, превышения скорости и нарушения правил маневрирования. Следователи в деталях разбираются в причинах каждого случая с пострадавшими и погибшими, дают рекомендации для безопасного поведения на дорогах. Зачастую непоправимый финал у ДТП с участием водителей, которых неоднократно наказывали за нарушение правил дорожного движения.

"31 июля в Бресте на улице Московской погибли три человека. Мотоциклист в социальных сетях публиковал видео, где ездил со скоростью 230-240 км/ч. В такой ситуации была велика вероятность, что одна из поездок завершится летальным исходом. На предприятие, где работал мужчина, мы направили информационное письмо, чтобы руководители уделяли внимание профилактике, мониторили соцсети, чтобы предупредить беду", - рассказал руководитель.
Кто-то к словам прислушается, другой же просто перестанет публиковать кричащий контент, но опасно водить продолжит. Поэтому следователи не ограничиваются только рекомендациями, но и выходят с предложениями для принятия дополнительных мер безопасности на определенных участках дорог.

"В прошлом году в августе случилось ДТП с пятью погибшими на трассе М1 в Ивацевичском районе. Единственной выжившей оказалась маленькая девочка. Исходя из нашего письма в областную Госавтоинспекцию была инициирована закупка оборудования и открыт 20-километровый участок контроля средней скорости движения. За год там не зафиксировано аварий с тяжкими последствиями", - обратил внимание Евгений Каллаур. В МВД ранее сообщали, что на данном участке за пять лет до этого произошло 24 ДТП, в которых 15 человек погибли и 30 получили травмы.

Осмотр места происшествия - ключевой момент для расследования. В результате аварии разлетаются осколки стекла и пластика, детали, остаются следы и царапины. Их фиксируют следователи. Затем специалисты Государственного комитета судебных экспертиз с помощью исследований помогают восстановить место наезда, столкновения транспортных средств, скорость, траекторию движения, указывают на другие аспекты.

"Еще один важный момент - следственный эксперимент. Мы устанавливаем пошагово все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Допустим, видимость пешехода в темное время суток с места водителя за секунды, за доли секунды, чтобы установить, была ли техническая возможность вовремя остановиться. Каждая царапина и мелкая деталь могут иметь весомое значение для расследования. От этого может зависеть судьба участников ДТП", - подчеркнул начальник отдела.

Нет похожих друг на друга ДТП, как нет и шаблона, по которому их можно расследовать. Иногда бывает так, что никто не может рассказать об обстоятельствах случившегося: ни участники, ни свидетели. Тогда об этом "говорят", например, царапины, осколки, следы торможения, перемещения и качения транспортного средства.

Летом 2024 года в Кобринском районе 28-летний мотоциклист сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика. Оба погибли на месте. Тела молодого человека и подростка находились на значительном отдалении от места ДТП, а мотоцикл улетел почти на 400 м. На несколько сотен метров в округе разлетелись и осколки транспортного средства. "Качественно провели осмотр места происшествия, зафиксировали от начала до конца разлет всех осколков. Исходя из этого, места столкновения и конечного положения мотоцикла, сумели установить его скорость движения. Она составила не меньше 199 км/ч", - вспомнил следователь.
Он не скрывает, что нередко приходится поломать голову, чтобы восстановить картину ДТП. "Вернемся к ивацевичскому делу, где погибли пять человек. Мы не могли установить скорость автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения. Был только один свидетель - водитель автопоезда, у которого мы изъяли тахограф. За 40 км до места происшествия расположена камера. Сопоставив время проезда по камере и время ДТП, сумели установить среднюю скорость движения. Разрешенная там 120 км/ч. Сделали вывод, что водители ехали не менее 140 км/ч", - рассказал Евгений Каллаур.

Казалось бы, в таких сложных процессах мог бы помочь ИИ. Но нет. Собирают улики вручную, в общении с потерпевшими, подозреваемыми и свидетелями тоже нет места бездушным алгоритмам. Следователь опирается на собственные интеллект и дедукцию. А повысить квалификацию он может, выезжая на места происшествия.

"В нашем отделе работают восемь человек, профессионалы. Все следователи с огромным опытом работы в районных подразделениях: от 10 лет и больше. Всегда готовы помочь друг другу", - описал коллектив руководитель.
В числе этих профи - следователь по особо важным делам Андрей Билевич. Он получал строительную специальность в Брестском государственном техническом университете, параллельно - еще и юридическое образование. После окончания вуза отработал год мастером, отслужил в армии и понял, что не видит себя в строительной сфере. "Пошел следователем в Каменецкий РОВД. Тогда еще не было Следственного комитета, шел декабрь 2002 года. Расследовал самые разные уголовные дела, не было разделения. Один из первых выездов был на хулиганство: в деревенском клубе произошла массовая драка. Очень много участников, устроили погром. Я за голову брался, потому что не знал к чему приступить", - вспоминает Андрей Билевич.

Тогда казалось, что, возможно, ошибся с выбором профессии. "Но было интересно, хотелось разобраться. Адаптировался. Служба такая, что без трудностей не обходится. Как-то само собой сложилось, что стал специализироваться на расследовании ДТП", - поделился мужчина.
С тех пор в работе следователей многое изменилось. Взять хотя бы то, что четверть века назад на месте происшествия приходилось делать черно-белые снимки, а они не передавали всех деталей. "Приехали на ДТП: если снимать на черно-белую пленку, следов мотоцикла не видно. Просили у кого-то "мыльницу" и делали цветные фотографии. Сейчас уже все цифровое. Раньше рулетками измеряли, теперь есть лазерный дальномер. Появилось много новшеств за это время", - привел несколько примеров Андрей Билевич. Когда образовался Следственный комитет, он перешел в новое ведомство. Продолжал работать в Каменце, а в 2021 году перевелся в областное УСК.

"Когда приезжаем на место ДТП, видим итог. Наша задача - вернуться в самое начало, разобраться, кто допустил роковую ошибку и какие были причины. На месте происшествия нужно уделить внимание всем следам, а они могут быть и рядом, и даже за сотни метров. На сохранность следов влияют погода, пора года, время суток, поэтому нужно быстро все фиксировать. При следственном эксперименте приходится подстраиваться под аналогичные погодные условия. Звезды, солнце и луна в зависимости от своей фазы влияют на картину, видимость на месте ДТП, прозрачность атмосферы", - заметил следователь.
Сейчас он занимается расследованием резонансного ДТП. Последствия аварии мало кого оставили равнодушными. Брестчанин за рулем мотоцикла Honda столкнулся с попутным мопедом Viper под управлением жителя Брестского района. Оба водителя и пассажирка мотоцикла погибли. "Поразили последствия ДТП: три жертвы, очень много было объектов, деталей, царапин. Первый раз с таким встретился, что тело девушки разорвало на четыре части. Следствие еще продолжает разбираться во всех обстоятельствах. Назначены экспертизы по скорости движения. У мотоциклиста была камера. Она изъята, видео изучается. Видно, что мужчина неоднократно нарушал скорость, двигаясь по улицам Бреста до момента аварии", - рассказал Андрей Билевич. Вместе с ним на месте ДТП работали еще три следователя. Приехали они ближе к полуночи, а уехали в шесть часов утра. Уже проделана и еще предстоит кропотливая работа, чтобы ответить на все вопросы: что подетально произошло тем роковым вечером.
В делах о ДТП не бывает абстрактных причин, за ними кроется конкретное человеческое решение. Установить полную картину случившегося - значит, дать честный ответ пострадавшим, родным погибших, восстановить справедливость и напомнить каждому: дорога не прощает ошибки. Цена ее может быть слишком высокой...

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
фото УСК по Брестской области,
БЕЛТА.-0-
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Брестская область репортаж Следственный комитет
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