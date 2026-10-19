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Поработать в поле, не выходя из аудитории. Какие средства обучения доступны в Клецком сельскохозяйственном колледже

Опубликовано:

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Регионы
19 октября 2026, 18:22

Поработать в поле, не выходя из аудитории. Какие средства обучения доступны в Клецком сельскохозяйственном колледже

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Путь в профессию для большинства ребят начинается задолго до того, как они попадают в профильное учреждение образования. Для кого-то - с первых уроков отца в гараже или в мастерской, для кого-то - с экскурсий на производство с дедушкой или даже с сюжета, прочитанного в книге или увиденного в кино. Интерес к профессии рождает мотивацию и чем увлекательнее будет процесс познания, тем больше полезной информации и важных навыков усвоит учащийся. То, как современные учебные пособия и новая техника помогают в подготовке стратегических кадров для сельхозпроизводства, корреспонденты БЕЛТА узнали в Клецком сельскохозяйственном колледже.
Не только из Минской области

Как рассказала заместитель директора по учебной работе Людмила Колбун, подготовка в колледже осуществляется по 5 специальностям с присвоением выпускникам 11 различных квалификаций. Акцент здесь делают на профессиях технического профиля, готовя трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, комбайнеров, машинистов бульдозера и экскаватора, водителей категории C, а также слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Их выбирают чаще всего юноши, хотя в практике колледжа есть факты приема на технические специальности и девушек, количество которых среди абитуриентов в последние годы только увеличивается.

"Для девушек мы предлагаем также специальности, которые сегодня востребованы в сфере обслуживания, - продавец и повар 4-го разряда", - отметила заместитель директора по учебной части.
В 2026 году контрольные цифры приема в колледж составили 120 учащихся, это ребята, получившие в школах свидетельство об общем базовом образовании. А представили они как Минскую область и Минск, так и другие регионы страны. 
"Растет количество учащихся, получающих образование на условиях целевой подготовки. Только в этом году было принято на обучение почти 30 целевиков. Мы тесно сотрудничаем с предприятиями-заказчиками кадров, которые принимают непосредственное участие в разработке учебно-программной документации. Благодаря им учащиеся колледжа имеют возможность проходить практику на предприятиях в условиях реального современного производства. Базовыми являются ОАО "Кухчицы", ОАО "Клецкий райагросервис", КСУП "Племенной завод "Красная Звезда" и др. Причем практика организуется в период посевной и уборочной, когда помощь в хозяйствах особенно важна", - отметила Людмила Колбун. 

Автопарк на 30 машин и тракторов

В подготовке кадров большую роль играет материально-техническая база учреждения образования. Автопарк колледжа, который постоянно пополняется новой техникой, - серьезное тому подспорье. 
"Мы располагаем 30 единицами различной техники - от тракторов до комбайна. В 2025 году для колледжа были приобретены два автомобиля МАЗ, универсальный погрузчик "Амкодор", а в августе 2026-го автопарк пополнился энергонасыщенным трактором МТЗ-1523.3, оснащенный системой автовождения Belarus/TTZ. Он представляет собой современный программно-аппаратный комплекс для точного земледелия. Устаревшей техники у нас практически не осталось, и сегодня в планах приобретение самого современного экскаватора, что позволит завершить обновление всей необходимой техники", - отметила Людмила Колбун. 
Кстати, всю имеющуюся в автопарке колледжа технику учащиеся имеют возможность испытать на опытном участке, площадь которого составляет около пяти гектаров.

"В учебных целях на этих угодьях, например, засеваются зерновые, чтобы затем отработать навыки их уборки на комбайне", - рассказала заместитель директора по учебной работе. 
Комбайн в учебной аудитории 

Изучение устройства трактора или комбайна по наглядным пособиям, а также в мастерской во время проведения ремонтных работ под присмотром опытного наставника - это лишь часть учебного процесса. Сегодня учащиеся колледжа получили отличную возможность "поработать" в поле, не выходя из учебной аудитории. В этом году для подготовки трактористов-машинистов, которые получают дополнительную квалификацию комбайнера, был приобретен модульный интерактивный программно-аппаратный комплекс "Тренажер специализированной техники: зерноуборочный комбайн "ГОМСЕЛЬМАШ GS2124" с VR-модулем.
Преподаватель Владислав Кирик рассказал, что новые технические средства значительно повышают интерес к изучаемому материалу. 
"Тренажер позволяет полностью погрузиться в процесс. Первая зона, в которую попадает учащийся - это осмотр машины перед ее запуском, как это обычно и происходит в реальной жизни. Перед тем, как отправиться в поле, комбайнер всегда проводит ТО комбайна. VR-очки, джойстики - технические средства помогают полностью имитировать процесс подготовки. А после техобслуживания ученик попадает в виртуальную кабину, где отрабатываются не только навыки управления комбайном, присоединения жатки, свободного вождения, но и работы непосредственно на поле с культурами. Под каждую их них комбайну нужна регулировка и с помощью тренажера их можно отработать", - рассказал преподаватель. 
"Ощущения просто классные, будто в поле выехал. Звук работающей техники, объемное изображение на экране. Даже слегка волнительно бывает, хотя это всего лишь тренажер", - поделился впечатлениями учащийся 1-го курса Влад Ромашко. 
Станислав Тавкач также первокурсник, выпускник Кухчицкой СШ, проявляется большой интерес к современной технике. 
"Если меня сейчас отправить в мастерскую, то смогу устранить практическую любую поломку трактора. А все дело в том, что мой дедушка был механизатором, папа тоже работал на тракторе и комбайне. Вот иду по их стопам. Учиться на таких современных тренажерах очень интересно: вроде игра, но она очень близка к реальной жизни. Мечтаю работать на тракторе МТЗ-3522 - поражает размер, мощь, а сложностей не боюсь, что хочу доказать на практике", - отметил Станислав.

Елена Харевич,
фото Ярослава Зарецкого.-0-
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