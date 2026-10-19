Получивший профзаболевание работник с помощью профсоюза отсудил у предприятия более 14 тыс. рублей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области работник одного из предприятий, получивший профессиональное заболевание из-за длительного воздействия вредных производственных факторов, добился через суд выплаты более 14 тыс. рублей компенсации. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).
Медико-реабилитационная экспертная комиссия установила прямую связь хронического заболевания органов дыхания работника производственного цеха с условиями труда. У него констатировали 10% утраты профессиональной трудоспособности. На основании норм генерального соглашения мужчина обратился к нанимателю за единовременной материальной помощью. Ее размер рассчитывался исходя из одного среднемесячного заработка за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности. Однако администрация предприятия отказала в выплате.
За помощью работник обратился в Гродненскую областную организацию Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. Правовой инспектор труда организации Игорь Сорока подготовил исковое заявление и представил интересы мужчины в суде. К материалам дела приобщили результаты расследования, подтвердившего нарушения нанимателем санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования. С предприятия взыскали 9,6 тыс. рублей в качестве возмещения вреда, причиненного утратой профессиональной трудоспособности, и 4,5 тыс. рублей компенсации морального вреда за перенесенные физические страдания. Наниматель обжаловал решение, однако областной суд оставил его без изменений. В итоге работник получил всю присужденную сумму - 14,1 тыс. рублей.
В профсоюзе отметили, что правовая помощь позволила работнику добиться компенсации за вред здоровью, причиненный в связи с профессиональной деятельностью.-0-
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Получивший профзаболевание работник с помощью профсоюза отсудил у предприятия более 14 тыс. рублей
19 октября 2026, 18:17
Получивший профзаболевание работник с помощью профсоюза отсудил у предприятия более 14 тыс. рублей
Фото из архива ФПБ
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