Получил деньги и тур в Таиланд. Суд вынес приговор за взятку экс-начальнику отдела одного из предприятий Гомеля

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представитель одного из предприятий Гомеля получил взятку в особо крупном размере, включая семейный тур в Таиланд. Подробности уголовного дела сообщили БЕЛТА в областном суде.



Фигуранту инкриминировано получение взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 УК.



Как рассказали в областном суде, обвиняемый занимал должность начальника отдела одного из предприятий областного центра. "При этом он как должностное лицо за лоббирование интересов нескольких юрлиц при заключении договоров на поставку продукции и их последующее исполнение принял в качестве взятки денежные средства. Всего получил не менее 180 тыс. рублей. Кроме того, для него и его супруги был оплачен тур в Таиланд", - уточнили в суде.



Мужчина полностью признал вину. Приговором суда фигурант признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. На основании ч.3 ст.430 УК ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также 1 тыс. базовых величин штрафа. Кроме того, на пять лет он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В соответствии с ч.1 ст.46-1 УК постановлено подвергнуть специальной конфискации в доход государства $3 тыс.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-