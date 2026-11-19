19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Полоцка, которой инкриминировано мошенничество, совершенное в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.



Согласно материалам дела, женщина, будучи в отпуске по уходу за ребенком с декабря 2025 года по апрель 2026 года, пользуясь доверительными отношениями с родственниками и знакомыми, у них в гостях без ведома и разрешения хозяев использовала их паспортные данные для оформления онлайн-заимствования денежных средств. Она заранее знала, что не сможет и не будет возвращать долги, но продолжала подавать заявки.



Общая сумма причиненного 14 потерпевшим ущерба составила свыше 35 тыс. рублей. Большую часть полученных преступным путем средств фигурантка потратила на азартные игры в онлайн-казино.



В судебном заседании женщина вину признала в полном объеме, однако причиненный ущерб не возместила. На основании ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа и без штрафа.



Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-