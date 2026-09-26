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Полные сумки и яркие улыбки. БРСМ запустил новый кол-центр для помощи на сельхозярмарках

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
26 сентября 2026, 15:15

Полные сумки и яркие улыбки. БРСМ запустил новый кол-центр для помощи на сельхозярмарках

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Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки - это уже не просто место, где можно только запастись свежими овощами и фермерскими деликатесами на зиму. Сегодня это настоящие центры притяжения для продавцов со всей страны, наполненные душевностью, общением и искренней заботой. Главным нововведением этого сезона станет запуск республиканского кол-центра, благодаря которому можно будет узнать всю необходимую информацию о торговых площадках и наличии волонтерских отрядов БРСМ, готовых помочь с доставкой покупок нуждающимся. Корреспонденты БЕЛТА побывали на ярмарке у столичного Дома культуры железнодорожников и узнали, какими плодами своего труда продавцы радуют белорусов и как молодежь помогает старшему поколению.

Как работает новый кол-центр

Сельскохозяйственные ярмарки собирают тысячи покупателей, и для многих пенсионеров покупка тяжелых сеток с картофелем, морковью или капустой становится настоящим испытанием. Чтобы никто не остался без внимания, БРСМ запустил специальную горячую линию.
"Мы понимаем, что не можем физически охватить каждого посетителя ярмарок по всей стране, поэтому сфокусировались на тех, кто нуждается в помощи больше всего: это пожилые, одиноко проживающие люди, инвалиды и ветераны, - рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский. - Кол-центр выполняет важнейшую задачу. Человек может позвонить нам в будний день, узнать, где находится ближайшая к его дому ярмарка, и уточнить время работы волонтеров. Таким образом, пенсионер идет за покупками с четким пониманием, что там его встретят наши ребята и бесплатно доставят все тяжелые сумки прямо до дверей квартиры, а при необходимости даже на автотранспорте".
Республиканский кол-центр принимает звонки по номеру 311-89-89 ежедневно по будням с 14.00 до 18.00.

По словам Владимира Павловского, только в Минске на данный момент функционирует около 94 локаций, и на каждой из них в выходные дни дежурит молодежь. География проекта охватывает всю республику - от столицы до каждого областного и районного центра.

"Мальчики несут в две руки"

На площадке возле столичного ДК железнодорожников кипит жизнь. В эти выходные здесь дежурят семь волонтеров. Парни в узнаваемых жилетах не стоят без дела ни минуты.
Минчанка Светлана, пенсионерка, с улыбкой смотрит на двух крепких парней, которые несут за ней объемные пакеты. "Ой, набрала овощей всяких! - радостно поделилась женщина. - Мальчики несут в две руки, я им так благодарна. Только вчера выписалась из больницы, сама бы точно не унесла. Думала взять по минимуму, а как увидела, что есть такая помощь, так сразу решила купить все, что нужно: и яблоки, и груши, и капусту, и перцы, и лук на заморозку. Это огромная поддержка для нас. Мне бы пришлось раза четыре сюда сходить, а так за один раз управилась".
Не смог пройти мимо ярмарки и Виталий Ямный, бывший заведующий кафедрой ядерной физики физического факультета БГУ, отдавший родному университету 46 лет. На ярмарку он пришел вместе с супругой. "Мы живем в этом районе, увидели прямо из окна, что развернулись торговые ряды. Зашли в магазин за молоком, а за овощами - сразу сюда, - рассказал профессор. - Взяли сетку картошки, виноград и обязательно клюкву на зиму. Как только подошли, волонтеры тут же предложили помощь. Это невероятно удобно. Ребята помогают нам здесь каждый год, большое им спасибо".

В каждом человеке должно быть желание помогать

Для самих ребят помощь на ярмарках - это не просто общественная нагрузка, а зов сердца.
Павел Апанович, сотрудник Минского завода гражданской авиации №407, вызвался помогать одним из первых: "У меня есть бабушка, которой требуется помощь, и я прекрасно знаю, каково это. Думаю, в каждом человеке должно быть желание помогать пожилым людям, которые в силу возраста уже не могут носить тяжести. Когда я помогаю, то чувствую внутри тепло и радость. Люди очень благодарны. Чаще всего ношу картошку, капусту, яблоки. Мне это не тяжело, а им - приятно. Планирую работать здесь каждые выходные".
Его коллега по движению "Доброе сердце" волонтер Владислав участвует в осенних инициативах ежегодно: "Помогаем бабушкам, дедушкам, людям с ограниченными возможностями. Знаете, когда на улице плохая погода, слякоть, хочется, чтобы хотя бы на душе у людей стало светлее. Главное для меня - чтобы у человека появилась улыбка и крепло доверие друг к другу. В наше время это очень важно".

Столинские томаты, слуцкие соленья и нарочанский мед

Атмосферу праздника на ярмарках создают, конечно же, и сами продавцы. Прилавки ломятся от ярких красок осеннего урожая, а за каждым продуктом стоит колоссальный труд.

Елена приехала из Слуцкого района. На ее прилавке - буйство зелени и бочковые соленья. "Все выращиваем сами, все лето на ногах. Сегодня привезла укроп, петрушку, мяту, шпинат, базилик, руколу. А соленья делаем по бабушкиным рецептам, в бочках, это очень вкусно, - с гордостью поделилась фермер. - Участвую в ярмарках уже много лет. Тут свои постоянные покупатели. Они берут мой номер телефона, делают заказы заранее и ни к кому другому уже не идут".
Мария из Столинского района продает урожай, выращенный ее бабушкой. "Бабушке уже тяжело самой добираться, поэтому мы с мамой ей помогаем. Предлагаем домашние перцы, огурцы, помидоры, свежую зелень, - рассказывает девушка. - В этом году приехали впервые. Заметили интересную вещь: как только люди узнают, что все это выращено на собственном огороде именно в Столинском районе, сразу начинают покупать с двойной радостью. Планируем стоять здесь до конца сезона".

Владимир привез в столицу "сладкое золото" из Нарочанского края. Пчеловодством он занимается более 30 лет. "Пасека у нас небольшая, но ассортимент богатый: есть весенний, летний, осенний мед, пыльца, делаем мед с орехами. Продаем и у себя в районе, и сюда приезжаем второй год. Сегодня немного холодно, покупателей пока не так много, но свой клиент всегда найдется", - отметил пасечник.
Приходят на ярмарки и молодые семьи. Минчанка Виктория пришла с сыном Артемом за конкретной покупкой - им понадобилась красивая тыква для осенней поделки в детский сад. "У родителей есть свой огород, но тыквы там не выросли, поэтому пришли сюда. Заодно купили тыквенных семечек и присматриваемся к овощам. Разница с магазином, конечно, есть. Здесь продукты свежие, прямо с грядки, их не перебирали сотни рук. Качество яблок и овощей на ярмарке несомненно выше", - уверена молодая мама.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Минске продолжат свою работу до 6 декабря. И каждые выходные на их площадках будут дежурить молодые люди, готовые по первому зову подхватить тяжелую сумку и подарить искреннюю улыбку тем, кто в этом нуждается.

Полина ТОЛКАЧ,
фото Виталия ПИВОВАРЧИКА,
БЕЛТА.-0-
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Минск репортаж ярмарка
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