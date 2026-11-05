Полное погружение в профессию. Командир медицинского студотряда из Орши о трудовом семестре





Как сообщил второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ", командир областного штаба студенческих отрядов Денис Крощенко, в этом году из региона трудоустроили более 9,5 тыс. ребят, которые вошли в состав более 630 студенческих отрядов. Юноши и девушки работали по семи ключевым направлениям - строительному, медицинскому, экологическому, производственному, педагогическому, сервисному и профильному - в основном на предприятиях Витебской области. Также трудились на Минском автомобильном заводе, в лагерях "Искра" и "Зубренок".

Командир студенческого строительного отряда "Зодчие" имени лидера комсомольского движения и первостроителя Новополоцка П.И.Блохина Владислав Шихель рассказал, что его команда помогала в возведении Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства. "В отряд в этом году вошли 9 человек - учащиеся разных факультетов ПГУ. Сам учусь на третьем курсе, моя будущая специальность - инженер-технолог. Нас разделили на две команды по 4-5 человек. Одни помогали в работах по установке вентиляции и систем пожаротушения, вторые участвовали в монтаже сантехнического оборудования. В прошлом году мы трудились на этом же проекте. На такой масштабной стройке важны усилия каждого бойца", - подчеркнул Владислав Шихель. Командир студенческого строительного отряда "Зодчие" имени лидера комсомольского движения и первостроителя Новополоцка П.И.Блохина Владислав Шихель рассказал, что его команда помогала в возведении Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства. "В отряд в этом году вошли 9 человек - учащиеся разных факультетов ПГУ. Сам учусь на третьем курсе, моя будущая специальность - инженер-технолог. Нас разделили на две команды по 4-5 человек. Одни помогали в работах по установке вентиляции и систем пожаротушения, вторые участвовали в монтаже сантехнического оборудования. В прошлом году мы трудились на этом же проекте. На такой масштабной стройке важны усилия каждого бойца", - подчеркнул Владислав Шихель.

Учащаяся Оршанского медколледжа и командир студенческого отряда "Импульс" имени Героя Советского Союза Н.В.Троян Снежана Чебанова также поделилась итогами трудового семестра. "С 15 июля по 15 августа наш отряд, куда входит около 10 человек, трудился в больнице №1 имени Семашко и роддоме Орши. Работая санитарами, мы вовсю применяли опыт прошлых практик. Как будущим медикам нам разрешили помогать с транспортировкой пациентов, ставить капельницы. В роддоме позволили присутствовать на родах и наблюдать за процедурами. Когда я впервые увидела младенца, едва не расплакалась. Для нас это стало полным погружением в профессию. Также мы освоили работу с медицинской документацией", - рассказала девушка. Учащаяся Оршанского медколледжа и командир студенческого отряда "Импульс" имени Героя Советского Союза Н.В.Троян Снежана Чебанова также поделилась итогами трудового семестра. "С 15 июля по 15 августа наш отряд, куда входит около 10 человек, трудился в больнице №1 имени Семашко и роддоме Орши. Работая санитарами, мы вовсю применяли опыт прошлых практик. Как будущим медикам нам разрешили помогать с транспортировкой пациентов, ставить капельницы. В роддоме позволили присутствовать на родах и наблюдать за процедурами. Когда я впервые увидела младенца, едва не расплакалась. Для нас это стало полным погружением в профессию. Также мы освоили работу с медицинской документацией", - рассказала девушка.

Денис Крощенко добавил, что подведение итогов трудового семестра не означает закрытие сезона. "На этом наше трудоустройство не останавливается. Оно сейчас круглогодичное, мы будем продолжать работать", - уточнил он.-0- Денис Крощенко добавил, что подведение итогов трудового семестра не означает закрытие сезона. "На этом наше трудоустройство не останавливается. Оно сейчас круглогодичное, мы будем продолжать работать", - уточнил он.-0-

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске подведи итоги областного этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр", определили лидеров среди студенческих отрядов региона и лучшие организации, обеспечившие рабочие места для бойцов БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.