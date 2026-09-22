Полная консолидация ресурсов. Как прошли сборы территориальных войск в Октябрьском районе

Сегодня представители территориальных войск Гомеля и юго-восточного региона отработали действия по ведению обороны на подступах к областному центру. Уровень действий подразделений территориальных войск оценил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко. Он подчеркнул, что если Вооруженные Силы можно назвать его правой рукой, то территориальные - левой, отметив значимость каждого подразделения и направления.-0-

Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Только в консолидации и взаимодействии органов управления, территориальных войск и самого населения можно достичь всех поставленных задач по защите регионов. На этом сделала один из акцентов председатель Октябрьского райисполкома Ирина Намоченко в общении с журналистами во время командно-штабных учений, передает корреспондент БЕЛТА.Учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах по плану с 1 по 25 сентября.Сегодня руководители районов и областного центра присоединились к отработке эпизода по ведению обороны в направлении южных рубежей.Как отметила Ирина Намоченко, на территории Октябрьского района проходят командно-штабные учения во взаимодействии с территориальными войсками, подразделениями органов внутренних дел, отрядов народного ополчения. Также создан совет обороны района."Условия проведения учений максимально приближены к реальным. Отработаны мероприятия по охране и защите режимных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность района, по действиям диверсионно-разведывательных групп. На территории горпоселка реально вводился комендантский час, отработан порядок и все алгоритмы", - подчеркнула глава района.Ирина Намоченко акцентировала: все объекты экономики района функционировали, жители положительно восприняли порядок и проведение командно-штабных учений. "Каждый понимает, что только в консолидации и взаимодействии органов управления, территориальных войск и самого населения можно достичь всех поставленных задач", - сказала она."В районе был создан совет обороны, полностью налажено управление и взаимодействие со всем структурами и подразделениями. Работа шла в круглосуточном режиме. На 100% отрабатывались все вводные, принимались необходимые меры и решения для принятия дополнительных мер по выполнению поставленных задач. Была полная консолидация сил и ресурсов", - заверила председатель Октябрьского райисполкома.