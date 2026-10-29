Пока город спал. Корреспондент БЕЛТА провел смену с группой задержания Департамента охраны

Некоторые точки на маршруте необходимо проверять. Например, сотрудники совершили обход здания районной прокуратуры, чтобы убедиться, что все окна и двери закрыты и целы. На каких-то объектах находятся сторожа. Тогда правоохранители проверяют несение их службы. Такими точками на нашем маршруте стали поликлиника и хлебзавод. На последнем сотрудники группы задержания иногда помогают сторожам досматривать выходящих работников и выезжающие машины, чтобы предотвратить кражи.

Подготовка к смене проходит в подразделении Департамента охраны. Первым делом сотрудники проверяются на алкотестере. После его прохождения милиционер получает карточку, с которой может идти экипироваться. Каждый заступающий на смену сотрудник получает спецсредства: резиновую палку, наручники, радиостанцию. Следом милиционеры получают оружие. Заступающим на посты охрановцам и водителям группы задержания выдаются пистолеты, а старшие ГЗ получают автоматы.При этом у сотрудников группы задержания имеется дополнительное оборудование. В их автомобиле находится специальный смартфон, на котором отображается маршрут патрулирования наряда, а также универсальный ключ iKey, позволяющий беспрепятственно попасть в любой подъезд. При поступлении сигнала тревоги на смартфоне отображается путь к объекту. Есть у сотрудников с собой и аптечка, и огнетушитель. Как рассказывают сами милиционеры, им не раз приходилось использовать последний для тушения пожаров в домах или при возгорании машин. Также в автомобиле ГЗ есть складная лестница. С особенностями ее применения нам еще предстоит познакомиться. Сам автомобиль, на котором будет проходить патрулирование, также проверяется перед сменой. Все механизмы в нем должны быть полностью исправны.После получения спецсредств и оружия на инструктаже проверяется экипировка сотрудников, их внешний вид, а также знание законодательства и порядка действий в различных обстоятельствах: при обнаружении подозрительного предмета, БПЛА, нападении на объект и других вводных. Также правоохранители отрабатывают приемы рукопашного боя. Заканчивается инструктаж доведением актуальной оперативной обстановки и распределением задач на смену.Последний этап перед началом смены - доведение приказа о заступлении на службу. После сотрудники роты милиции отправляются на свои посты, а группы задержания - на маршруты патрулирования. Такой порядок действий предусмотрен как для дневной, так и для ночной смены.Территория района разделена на сектора, за каждый из которых отвечает одна группа задержания, патрулирующая его. Количество находящихся на смене нарядов позволяет создать такую их плотность, чтобы в случае происшествия на место можно было прибыть максимально быстро.При этом каждая группа задержания не катается по своему сектору в случайном порядке. У каждого наряда есть график маршрута, в котором указаны пункты остановки. Это места или объекты, которые должны проверить сотрудники во время патрулирования. Так, первой точкой маршрута наряда, в который вошли милиционер-водитель группы задержания Первомайского (г.Минска) отдела Департамента охраны Сергей Красильников и милиционер ГЗ того же отдела Максим Жур, стал круглосуточный магазин. Здесь милиционеры должны были находиться определенное время, чтобы убедиться в отсутствии нарушителей правопорядка.На других объектах службу несут постовые милиционеры. Так, мы посетили посты охраны в торговом центре Dana Mall и Национальной библиотеке. В ТЦ с 8.00 до 23.00 дежурит сразу 4 милиционера, так как он один из самых крупных в стране - около 72 тыс. посетителей за сутки. Находящиеся здесь сотрудники первыми реагируют на различные конфликты и хищения.Движение по графику может нарушить сработавшая охранная система на том или ином объекте или другие происшествия. Сергей Красильников отметил, что ситуации бывают самые разные, никогда нельзя предугадать, как пройдет твоя смена. "Ночь может пройти вообще без вызовов, а иногда бывает и так, что идет один сигнал за другим. За четыре с половиной года службы мне приходилось выезжать на разные случаи: пожары, драки, кражи и многое другое. Больше всего мне запомнился первый вызов. Нам сообщили о массовой драке возле одного из баров района, человек 15 в ней участвовало. Мы приехали на место, помогли пострадавшей девушке и потом долго разбирались в обстоятельствах случившегося. Был небольшой мандраж, но со всем справились", - рассказал правоохранитель.Его постоянный напарник Максим Жур отметил, что он любит свою работу за то, что в ГЗ ты никогда не сидишь на месте. Приходится постоянно двигаться, общаться с людьми, ориентироваться в разных обстоятельствах. "Однажды нам передали ориентировку на человека, который из торгового центра вынес несколько флаконов дорогих духов. Сразу на месте его задержать не удалось, но по камерам в оперативно-дежурной службе вычислили, что он поехал в другую часть района. Мы отправились туда и увидели, как наш подозреваемый выходит из магазина. В пакете задержанного помимо духов из торгового центра, была банка кофе. Сразу мы не придали этому значения. Но вскоре из магазина выбежала продавщица и удивленно сказала: "Ого, как быстро вы приехали!" - поделился сотрудник группы задержания.Рассказ об очередном случае из реальной жизни внезапно прервался. Оба правоохранителя заметили, что у водителя находящейся на встречной полосе машины не получается припарковаться. Авто то и дело вставало криво. Сотрудники решили уточнить, не нужна ли автолюбителю какая-то помощь. За рулем иномарки оказался прилично одетый 18-летний парень. У него решили проверить документы. Молодой человек сказал, что получил права неделю назад, но сейчас забыл их дома. Благо сегодня проверить это не представляет сложности. Запрос в специальную базу данных показал, что парень никогда не получал водительского удостоверения. Препираться дальше не было смысла. Молодой человек признался во лжи. На место был вызван наряд ГАИ.Оказалось, что родственники попросили парня осмотреть машину, которую собирались продавать. Но молодой человек решил воспользоваться ситуацией, без спроса взял ключи от авто, чтобы немного покататься.Машина была доставлена на штрафстоянку. При дальнейшем разбирательстве стражи дорог выяснили, что во время вождения молодой человек был еще и нетрезв. Сейчас разбирательство продолжается.Не успела группа задержания отъехать далеко от места встречи с бесправником, как поступил сигнал об отсутствии очередной отметки в системе управления контроля персоналом в одном из детских садов. Находящийся на посту сторож должен каждый час прикладывать к системе электронный ключ, чтобы показать, что с ним все хорошо и он находится на посту. Отсутствие данной отметки может говорить о том, что со сторожем что-то случилось.Включив проблесковые маячки, группа задержания помчалась к детскому саду. По пути в машине сотрудники облачились в бронежилеты и шлемы. Уже через полторы минуты правоохранители были у детского сада. На месте сотрудники столкнулись с проблемой - калитка и ворота были закрыты на замок. Вот для таких ситуаций группе задержания и нужна складная лестница, о которой говорилось выше. С ее помощью правоохранители стремительно преодолели забор.К счастью, со сторожем все было в порядке. Он просто не уследил за временем и не сделал отметку.Недалеко от детского сада правоохранители заметили заглохшее такси и мимо тоже не прошли - помогли дотолкать авто до ближайшей заправки. "Когда помогаю людям, у меня возникает особое, очень приятное чувство, которое помогает мне на службе, я понимаю, что не зря делаю свою работу", - отмечает Максим Жур.Таким образом, на собственном опыте корреспондент БЕЛТА убедился в том, что работа сотрудников Департамента охраны далека от обывательских стереотипов о спокойном дежурстве на пульте или статичном посту. Как отмечает начальник Первомайского (г.Минска) отдела Департамента охраны МВД Александр Тихан, спектр задач подразделения гораздо шире: от обеспечения безопасности на маршрутах патрулирования и реагирования на сигналы тревоги до лицензионно-разрешительной работы и предотвращения хищений. "Охрана - функциональное спецподразделение, одно из самых мобильных в системе МВД, которое находится всегда и везде, - подчеркивает Александр Тихан. - Наши сотрудники, прибывая на место, часто не знают, с чем именно им придется столкнуться: крик в подъезде, вооруженный злоумышленник, потерявшийся ребенок или пожар в доме".Серьезно преобразилась и техническая сторона службы. Если раньше маршруты патрулирования согласовывались исключительно на бумаге, то сегодня на помощь приходят современные IT-решения и системы телеметрии. В режиме онлайн оперативно-дежурная служба, которую можно назвать сердцем и мозгом департамента, видит не только перемещение экипажа, но и ситуацию в месте вызова, что позволяет мгновенно направлять подкрепление в случае необходимости. Развитая сеть видеонаблюдения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, в том числе внутри крупных торговых центров и магазинов, фактически свела на нет возможности для скрытного совершения преступлений.Помогают оперативно-дежурной службе сотрудники пункта централизованного наблюдения, которые обрабатывают поступающие сигналы охранных систем, нажатия тревожной кнопки на объектах. У них есть 10 секунд по нормативу на то, чтобы обработать сигнал и передать его нарядам и дежурным. Здесь же уточняется информация по самому объекту: жилой это дом или, например, школа, как к нему подъехать, сколько у него входов и выходов и т.д.По словам Александра Тихана, эффективность выездов групп задержания стремится к 100%. Уйти правонарушителю удается лишь в исключительных случаях. А за каждой цифрой статистики стоит не только пресеченное правонарушение, но и сохраненное имущество, а порой - и человеческие жизни.Фото Минского городского управления Департамента охраны МВД,БЕЛТА.-0-