29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый мужчина упал с самоката и ударился головой о трамвайные рельсы, его спасти не удалось, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.
Несчастный случай произошел на перекрестке ул.Машерова и Сторожевской. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи удалось восстановить сердечную деятельность. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, однако спустя семь дней он скончался, не приходя в сознание.
"Смерть мужчины наступила от комплекса сочетанной тупой травмы тела (многочисленные ссадины и кроподтеки на лице и теле, многооскольчатый перелом носа, шейного позвонка, кровоизлияния и повреждения спинного мозга), клиническое течение которой осложнилось развитием угрожающего жизни состояния - комы, развитием синдрома полиорганной недостаточности - нарушений функций двух и более органов, и ряда других осложнений", - уточнили в ГКСЭ, напомнив о недопустимости управления средствами персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 10:10
Поездка на самокате стоила нетрезвому минчанину жизни. Судебные эксперты установили причину трагедии
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
"Хотела быть там, где требуется помощь". История единственной девушки в патрульной службе Фрунзенского РУВД
Школьница из Минска под угрозами мошенников стала их курьером и забрала у пенсионерки более $10 тыс.
Главное
Топ-новости
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти стартовали в Беларуси
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится сегодня в БЕЛТА
С нами интереснее