Поездка на самокате стоила нетрезвому минчанину жизни. Судебные эксперты установили причину трагедии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый мужчина упал с самоката и ударился головой о трамвайные рельсы, его спасти не удалось, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.



Несчастный случай произошел на перекрестке ул.Машерова и Сторожевской. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи удалось восстановить сердечную деятельность. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, однако спустя семь дней он скончался, не приходя в сознание.



"Смерть мужчины наступила от комплекса сочетанной тупой травмы тела (многочисленные ссадины и кроподтеки на лице и теле, многооскольчатый перелом носа, шейного позвонка, кровоизлияния и повреждения спинного мозга), клиническое течение которой осложнилось развитием угрожающего жизни состояния - комы, развитием синдрома полиорганной недостаточности - нарушений функций двух и более органов, и ряда других осложнений", - уточнили в ГКСЭ, напомнив о недопустимости управления средствами персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения.-0-