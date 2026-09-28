Поджог машин на паркинге в Минске: подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства уничтожения и повреждения автомобилей на столичном паркинге. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.



Ночью 27 сентября в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобилей на одном из паркингов столицы. Спасатели ликвидировали пожар, однако огонь успел уничтожить три автомобиля, еще семь получили значительные термические повреждения.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи, специалисты ГКСЭ, работники МЧС осмотрели территорию и автомобили, зафиксировали следовую картину, назначены экспертные исследования.



"Первоначальные следственные действия показали, что возгорание произошло от занесенного источника, что свидетельствует о поджоге", - отметили в СК.



В припаркованной иномарке был задержан 19-летний минчанин. Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, по пути домой из бара повредил имущество в троллейбусе, затем направился к паркингу и разбил несколько камер видеонаблюдения на расположенном рядом доме. В автомобиле, где впоследствии был задержан фигурант, он обнаружил неисправный замок багажника и канистру с бензином. Облив несколько машин легковоспламеняющейся жидкостью, подозреваемый поджег их.



Предварительная сумма ущерба превысила 90 тыс. рублей.



В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Окончательную правовую оценку действиям фигуранта дадут по окончании расследования.-0-