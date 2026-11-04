Подросток в Минске передал мошенникам более 15 тыс. рублей, курьером оказалась такая же школьница

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске школьник испугался угроз мошенников и передал им более 15 тыс. рублей. Курьером аферистов оказалась девятиклассница, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



В милицию обратились родители 14-летнего учащегося. В приложении для знакомств подросток общался якобы со сверстником. Спустя некоторое время новый знакомый попросил мальчика отправить геолокацию. После этого с мальчиком по видеосвязи связался неизвестный в камуфляже. Он начал угрожать школьнику и утверждать, что по его координатам прилетят военные дроны, а самого подростка посадят в тюрьму. Испугавшись за себя и семью, ребенок передал более 15 тыс. рублей в эквиваленте неизвестной девочке, которая забрала деньги.



Оперативники установили, что курьером оказалась 14-летняя учащаяся 9-го класса столичной школы. Перед этим ей самой позвонила в Telegram неизвестная. Она обвинила девочку в краже крупной суммы денег. Позже с ней связался человек, представившийся следователем. Тот заявил, что для сотрудничества со следствием она должна выполнять его указания. В результате несовершеннолетняя забрала деньги у нескольких подростков, в том числе у потерпевшего. Всего у нее оказалось четыре пакета с деньгами. Девочка вывезла их в Минский район и оставила в месте, которое указал ее куратор. Возбуждено уголовное дело.



Милиция призывает родителей поговорить с детьми о схемах телефонных мошенников. "Объясните ребенку, что нельзя сообщать незнакомцам свою геолокацию, передавать им деньги и выполнять требования людей, которые угрожают ему или его близким. Если незнакомцы запугивают ребенка или требуют хранить происходящее в тайне, необходимо немедленно обратиться в милицию", - подчеркнули в ГУВД.-0-