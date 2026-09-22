22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 16-летний подросток отдал мошенникам $3 тыс. родителей, пригрозивших ему уголовной ответственностью. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД обратилась 40-летняя минчанка и сообщила, что ее 16-летний сын стал жертвой телефонных аферистов. Подросток рассказал, что ему позвонили под видом работников сотовой службы и под предлогом продления договора убедили продиктовать код из СМС.
Спустя время школьнику снова позвонил якобы представитель мобильного оператора и сообщил, что ранее он общался с мошенниками, которые завладели его личными данными. Парня убедили, что от его имени производятся незаконные финансовые операции и ему грозит уголовная ответственность. Чтобы спасти себя, нужно задекларировать все наличные.
Подросток забрал из дома родительские $3 тыс. и передал неизвестному. Обман раскрылся, когда несовершеннолетний рассказал обо всем маме. По этому факту возбуждено уголовное дело.-0-
Регионы
22 сентября 2026, 09:56
Подросток в Минске отдал мошенникам $3 тыс. после телефонной угрозы уголовным делом
Фото из архива СК
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