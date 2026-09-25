Подростка из Минской области заключили под стражу за хищение крупной суммы в составе организованной группы 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального прокурора санкционировал заключение под стражу 16-летнего жителя Минской области, которому инкриминировано хищение в крупном размере денежных средств путем модификации компьютерной информации в составе организованной группы. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.



По материалам дела, обвиняемый в 2025 году приискал и передал другим участникам преступного сообщества аккаунт в мессенджере WhatsApp, при помощи которого у иностранки было похищено свыше 30 тыс. рублей в эквиваленте. "Он же администрировал ряд ресурсов, деятельность которых была направлена на обеспечение работы так называемых call-центров", - рассказали в Генпрокуратуре.



При решении вопроса о мере пресечения заместитель генерального прокурора допросил несовершеннолетнего - молодой человек не признал свою вину.



Другие эпизоды противоправной деятельности устанавливаются.



Как отметили в управлении взаимодействия со СМИ, в санкции ч.4 ст.212 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В Генпрокуратуре напомнили: уголовная ответственность за преступления по ст.212 УК наступает с 14 лет. "За приискание и передачу банковских платежных карт, номеров мобильных телефонов, аккаунтов в мессенджерах для их использования в противоправной деятельности человек может быть привлечен к уголовной ответственности", - добавили в Генпрокуратуре.-0-